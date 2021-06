Middleton e Antetokounmpo brilham, Bucks vencem e abrem 2 a 1 na final do Leste

Com grandes atuações de Khris Middleton e do grego Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks derrotou o Atlanta Hawks por 113 a 102, na noite de domingo, na State Farm Arena, em Atlanta, e virou para 2 a 1 a série melhor de sete da final da Conferência Leste da NBA. Foram três períodos atrás no placar, mas a melhor defesa dos playoffs e os dois astros garantiram a vitória da franquia de Wisconsin no jogo 3.

Com 38 pontos anotados, 11 rebotes e um quarto período beirando a perfeição, Middleton foi o maior destaque do duelo. O astro anotou 20 pontos na última parcial, mais do que todo o time de Atlanta (17). Antetokounmpo, com 33 pontos e 11 rebotes, também chamou a atenção, assim como o pivô Brook Lopez, com 10 pontos, e Bobby Portis, que saiu do banco de reservas e deixou 15 pontos em quadra.

Os Hawks lideravam o placar por 95 a 88 com 6 minutos para o final da partida, mas os chutes do perímetro de Middleton e os ataques à cesta do astro grego fizeram a diferença, em uma sequência de 25 a 7 para fechar o duelo.

“O que ele (Middleton) fez hoje (domingo) foi surreal”, afirmou Antetokounmpo logo após a partida. “Ele teve uma atuação inacreditável. Carregou o time até o final. O que eu vi hoje foi incrível. Simples assim”, completou o astro.

Do lado de Atlanta, Trae Young anotou 35 pontos e quatro assistências. No fim do terceiro período, porém, torceu o tornozelo direito ao pisar no pé de um árbitro na linha lateral e foi para o vestiário com dores. Na volta, não teve o mesmo desempenho. Danilo Gallinari fez 18 pontos e John Collins colaborou com 13 e oito rebotes. Após três períodos consistentes, o time caiu em todas as armadilhas nos momentos decisivos.

O pesadelo dos Hawks no garrafão em toda a série continuou. Foram 56 pontos dos Bucks contra 34. O time da casa não teve resposta, mais uma vez, para a agressividade de Antetokounmpo, especialmente nos momentos em que Clint Capela não esteve em quadra. Em rebotes ofensivos, a equipe de Milwaukee pegou 15 contra nove. O de Atlanta não conseguiu compensar do perímetro e ainda teve uma reta final desastrosa.

Hawks e Bucks voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente na State Farm Arena, pelo jogo 4 da final do Leste. A quinta partida está marcada para quinta, no mesmo horário, em Milwaukee.