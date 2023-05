Esporte Mick Schumacher faz ‘estreia’ na Mercedes com testes no novo carro em Barcelona

Contratado como piloto reserva da Mercedes, Mick Schumacher já tem data para entrar em ação pela nova escuderia. O piloto de 24 anos vai dirigir o W14, no próximo dia 7 de junho, em teste de protótipos de pneus já visando a temporada do ano que vem, no circuito de Barcelona. A informação foi divulgada pela Mercedes nesta quarta-feira.

Ao trocar a Haas pela nova casa, o alemão tem se dedicado ao desenvolvimento do W14, além de trabalhar no simulador. A última corrida que disputou foi no GP de Abu Dabi, no ano passado.

Mas a bateria de testes na Mercedes não será restrita a Schumacher. Um dia antes de o piloto ir para a pista, George Russell, titular da equipe ao lado de Lewis Hamilton, vai fazer correr com o novo modelo.

Desde que optou por deixar a Haas, após sofrer críticas públicas pelas colisões na Arábia Saudita, em Mônaco e no Japão, Mick Schumacher não conseguiu se enquadrar novamente no grid.

Na briga pelo título da Fórmula 1, os dois pilotos da Mercedes estão longe de brigar pelo topo. Lewis Hamilton é só o quarto na lista com 69 pontos. George Russell vem na sequência, em quinto lugar, com 50. Já no campeonato de Construtores, somente um ponto separa a equipe da segunda colocada Aston Martin (119 a 120). A Red Bull lidera com folga a tabela com 249.