Mick Schumacher deixa Ferrari e vai ser o piloto reserva da Mercedes em 2023

A Mercedes anunciou, por meio de mensagem nas redes sociais, o acerto com o piloto alemão Mick Schumacher para ser o piloto reserva na temporada 2023. O filho do heptacampeão Michael Schumacher estava sob contrato com a Ferrari e pilotou nos últimos dois anos pela escuderia Hass. Nesse período, participou de 43 corridas de Fórmula 1 e marcou 12 pontos.

O anúncio da ida do piloto para a equipe alemã só foi confirmado após a confirmação do fim do seu vínculo com a Ferrari. O filho do heptacampeão Michael Schumacher estreou na Fórmula 1 com 21 anos e foi vice-campeão da Fórmula 4 alemã e levou o título das Fórmulas 3 e Fórmula 2.

“Muito feliz por fazer parte da equipe Mercedes como piloto reserva para 2023. Estou disposto a dar tudo para contribuir para o seu desenvolvimento neste ambiente altamente competitivo e profissional. Levo como um novo começo”, afirmou o piloto de 23 anos em um comunicado da equipe.

No pronunciamento, ele faz um agradecimento especial a Toto Wolff, chefe da equipe, e espera corresponder nas pistas. “Muito grato a Toto Wolff e todos os outros por confiarem em mim. A F1 é um mundo fascinante, você nunca para de aprender, então espero adquirir mais conhecimento e colocar todos os meus esforços em benefício da equipe”, completou.

Schumacher chega para fazer parte do desenvolvimento do W14, carro do time para o ano que vem, e vai trabalhar no simulador, de acordo com o boletim da empresa. “Ele vai encarar um programa intenso com o W14 no simulador e está presente com a equipe em todas as provas da temporada, além de cumprir com as obrigações de marketing.”

Chefe da equipe, Toto Wolff falou da aposta no jovem piloto e aposta em um grande trabalho com o acerto da parceria. “Piloto talentoso, que trabalha muito e tem vontade de aprender. São qualidades importantes e estamos ansiosos para que nos ajude no projeto de desenvolver o novo carro.”

Para a próxima temporada, a Mercedes não vai apresentar novidades em relação a seus pilotos principais para o Campeonato Mundial da categoria e seguirá com Lewis Hamilton e George Russell.