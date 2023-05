Miami Heat freia reação do Boston Celtics, vence 7º jogo e vai à final da NBA

Não foi desta vez que uma equipe da NBA fez história ao buscar a virada numa série melhor de sete jogos. O Miami Heat conteve a forte reação do Boston Celtics na noite desta segunda-feira e, mesmo jogando na casa do rival, venceu por 103 a 84. O resultado selou o triunfo dos visitantes por 4 a 3 no confronto e confirmou o Heat na grande final da NBA. O adversário será o Denver Nuggets.

Heat e Celtics fizeram o sétimo jogo da série após uma grande reação da equipe de Boston, que saiu perdendo por 3 a 0 no confronto. Historicamente, nunca um time da NBA conseguiu reverter tal desvantagem. Mas os Celtics acreditaram até o fim, principalmente após empatarem a série, na noite de sábado, com um final de jogo eletrizante e também marcada por uma virada de última hora.

Mas o Heat evitou a reviravolta histórica na série ao se recuperar bem da decepção de sábado. Agora são 151 equipes que estiveram perdendo por 3 a 0 num confronto de playoffs na história da NBA. E não conseguiram reverter a situação.

“Não mantivemos unidos como grupo. Como time, conversamos sobre o que estava acontecendo e como seria complicado disputar esse jogo fora de casa. Mas não estávamos satisfeitos. Estávamos empolgados e felizes. Mas queria mais uma vitória”, celebrou Jimmy Butler, astro do Heat, eleito o MVP (o jogador mais valioso) da final do Leste.

O triunfo teve sabor de revanche para o time de Miami, que havia sido eliminado pelos Celtics na final do Leste do ano passado. Nesta temporada, porém, o Heat era considerado azarão por ter avançado aos playoffs comente na oitava posição do Leste, na temporada regular.

No entanto, empilhou resultados surpreendentes desde o início do mata-mata, a começar pela eliminação do Milwaukee Bucks, o melhor time da temporada regular. Depois, despachou o New York Knicks e agora o Boston Celtics, segunda melhor equipe do campeonato.

Superada a decepção de sábado, o Heat começou com tudo na noite desta segunda e deixou a quadra ao fim do primeiro quarto com sete pontos de vantagem no placar. Os visitantes deslancharam no segundo período e não reduziram o ritmo ao longo do segundo tempo da partida, ampliando a vantagem no quarto período.

Jimmy Butler foi o grande destaque do jogo, autor de 28 pontos, sete rebotes e seis assistências. Caleb Martin também voltou a brilhar, com um “double-double” de 26 pontos e 10 rebotes. Bam Adebayo também terminou o jogo com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 12 pontos e 10 rebotes.

Os Celtics foram liderados por Jaylen Brown, dono de 19 pontos. Derrick White contribuiu com 18 e Jayson Tatum, abaixo do esperado, não passou dos 14 pontos, mas obteve um “double-double” por registrar 11 rebotes.

Na final, o Heat vai encarar o Denver Nuggets, algoz do Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste. A grande decisão da NBA vai começar na noite de quinta-feira, na casa dos Nuggets. O segundo jogo também será em Denver, no dia 4 de junho. As duas partidas seguintes serão em Miami, nos dias 7 e 9.