Esporte Messias demonstra confiança no Santos em duelo direto com o Goiás: ‘Preparados e focados’

Com pouco tempo para descansar após o empate por 0 a 0 com o Cuiabá na segunda-feira, o Santos optou por logística diferente e fez a preparação final para duelo direto com o Goiás em Goiânia, nesta quarta-feira. Confiante após ajudar a equipe a parar de sofrer gols, o zagueiro Messias adotou discurso otimista para o duelo na Serrinha.

Depois de passara 21 jogos sofrendo gols em sequência, finalmente a defesa santista conseguiu sair de campo ilesa. Não ganhou do Cuiabá, mas a crença é que se o setor novamente se portar bem em Goiânia, desta vez o ataque decidirá e trará os três pontos para casa.

“Com certeza, é mais um jogo decisivo. O time está nem preparado, bem focado”, afirmou Messias, que formará dupla com Joaquim em possível escalação com somente dois zagueiros após as contusões de João Basso e Dodô. Kevyson deve atuar na lateral-esquerda, com Lucas Braga de volta à direita.

“Estamos no Santos e vamos jogar sempre, dentro ou fora de casa, pensando na vitória, respeitando os nossos adversários, mas querendo conquistar os três pontos e sair de vez da situação que estamos, para depois pensar em objetivos maiores, que o Santos merece sempre”, disse Messias.

O zagueiro aproveitou para agradecer as oportunidades em jogar na equipe e não escondeu que ninguém quer saber de tropeços na Serrinha. “Vestir essa camisa que tantos craques, tantos ídolos do futebol mundial vestiram é uma honra, um prazer. O mínimo que temos de pensar é nos três pontos. O Santos é acostumado com vitórias. Só com isso.”

Além de Dodô e Paulo Basso, Marcelo Fernandes ainda não poderá contar com Soteldo, machucado, e Dodi, suspenso. Nonato deve ganhar chance. O venezuelano pode até ser cortado da seleção após a lesão muscular. Ele foi convocado, assim como o volante Tomas Rincón. Pouco utilizado no time de cima, o boliviano Miguelito foi convocado por Antonio Carlos Zago.