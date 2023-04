Esporte Messias cobra atenção e diz que Santos não jogará por empate na Copa do Brasil

O zagueiro Messias cobrou atenção do Santos para o decisivo jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, e avisou que o time não jogará pelo empate. A equipe da Vila Belmiro ganhou o jogo de ida por 2 a 0 e pode se classificar mesmo se perder por um gol de diferença.

“Temos a vantagem, é verdade, mas nós jogamos no Santos. Então não podemos pensar nunca em segurar a vantagem. Temos que entrar buscando a vitória a todo momento, pois representamos um grande clube. E é isso que vamos fazer amanhã, entrar em campo querendo o triunfo e a classificação, pois é o que o Santos FC e a nossa torcida merecem”, projetou.

Messias se tornou titular incontestável da equipe nesta temporada. Formando dupla de zaga com Eduardo Bauermannn, o Santos levou apenas um gol nos últimos seis jogos, por diferentes competições. O grande problema do técnico Odair Hellmann vem sendo a falta de eficiência do ataque.

Para o duelo desta quarta, o Santos terá nas arquibancadas da Vila Belmiro apenas mulheres e crianças de até 12 anos. A presença restrita de torcedores se deve a uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no ano passado devido à invasão de campo por parte de torcedores no confronto com o Corinthians, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

Inicialmente, a punição previa que o Santos jogasse com os portões fechados neste confronto. Mas o clube obteve recurso e obteve a permissão de contar apenas com mulheres (que não sejam sócias do clube) e crianças.

“Já fica aqui o convite para todas as mulheres e crianças que são apaixonadas pelo Santos FC. Compareçam amanhã (quarta) na Vila! Com certeza vai ser uma grande festa e dependemos muito do apoio de vocês para buscar essa classificação”, convocou Messias.