Esporte Messi se despede do Paris Saint-Germain com atuação apagada e derrota para o Clermont

Foi escrito, neste sábado, o último capítulo da história de Lionel Messi com o Paris Saint-Germain. E, assim como foi todo o relacionamento entre as partes, a partida não teve muito brilho. O time de Paris saiu na frente, mas cedeu a virada para o Clermont por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Francês, jogando em pleno Parque dos Príncipes.

Paris Saint-Germain e Clermont mostraram, num primeiro momento, mesmo sem pretensões na competição, que queriam jogo. A partida foi bastante quente no primeiro tempo. No começo, os visitantes não deram chance, controlando a posse de bola e apertando a saída dos parisienses. Mas não demorou muito para o placar sair do zero e o PSG entrar no jogo de vez.

Depois de ter um gol anulado aos 5 minutos, o Clermont viu os mandantes acordarem, com Messi marcando presença dentro da área. O camisa 30 bem que tentou de fora da área em duas oportunidades, mas o time rival pressionou bastante a bola rasteira. Restou, então, ao PSG explorar a bola aérea, o que deu bastante certo.

Aos 14, o argentino serviu lindo passe a Mbappé, mas o arqueiro rival protagonizou boa defesa. Poucos momentos depois, um cruzamento de Vitinha na área resultou no primeiro gol, agora sim válido, da partida. Sergio Ramos, também se despedindo de Paris, cabeceou a bola na ‘bochecha’ da rede, sem chances para o goleiro.

O PSG inflamou. Num rápido contra-ataque, Mbappé achou Hakimi dentro da área, que acabou sofrendo pênalti aos 21 minutos. O camisa 7 não quis saber de consagrar Messi e cobrou a penalidade ele mesmo ampliando para os mandantes. Foi o décimo gol nos últimos sete jogos para Mbappé. Messi até tentou lançamentos profundos, mas sem sucesso. Aos 24, Verratti vacilou em recuar a bola para Donarumma e Johan Gastien, filho do técnico do Clermont, não hesitou em diminuir a desvantagem. No último minuto da primeira etapa, Zeffane empatou após cruzamento rasteiro dentro da área. Donnarumma espalmou no pé do rival, que não teve dificuldade em empurrar a bola para dentro.

Se no primeiro tempo Messi não teve chance de protagonismo, no início da segunda etapa veio a oportunidade que precisava para marcar em sua despedida do Parque dos Príncipes. Mbappé deu ótima arrancada pela esquerda e serviu o companheiro argentino livre. Mas, o camisa 30 acabou chutando por cima do gol e desperdiçou uma ótima oportunidade cara a cara com o goleiro. Messi não se deu por satisfeito e arriscou novamente de fora da área, obrigando Mory Diaw a fazer uma bela defesa.

A tentativa do PSG de inflamar o jogo parou por aí. O Clermont, por outro lado, não quis saber de dar a Messi uma despedida digna. Depois de ter pênalti anulado, Grejohn Kyei completou cruzamento na área e colocou os visitantes à frente no placar aos 17 após sair perdendo por 2 a 0.

O restante do jogo, ao contrário do que foi o início, foi bem morno. A melhor oportunidade foi de Messi, numa batida de falta nos acréscimos do jogo, sua última tentativa de sair de Paris por cima. Mas, assim como no aquecimento, o argentino foi vaiado, assim como todo o time do PSG, que deixa o Campeonato Francês campeão, mas com derrota em casa.

HOMENAGEM A SERGIO RICO

Os jogadores do Paris Saint-Germain usaram o nome de Sergio Rico estampado na camisa. O goleiro de 29 anos segue internado na Espanha em estado grave por conta de um acidente sofrido na semana passada. O arqueiro caiu de um cavalo durante uma romaria e acabou sendo atingido na cabeça e pescoço pelo animal ainda no chão, tendo traumatismo craniano.

Demais resultados: Ajaccio 1 x 0 Olympique de Marselha; Auxerre 1 x 3 Lens; Brest 1 x 2 Rennes; Lorient 2 x 1 Strasburg; Monaco 1 x 2 Toulouse, Nantes 1 x 0 Angers; Nice 3 x 1 Lyon, Reims 1 x 3 Montpellier e Troyes 1 x 1 Lille.