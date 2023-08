Esporte Messi sai do banco, estreia na MLS com gol e tira Inter Miami da lanterna

Lionel Messi estreou na Major League Soccer, o campeonato americano de futebol, com um gol construído em um lance de plasticidade contra o New York Red Bulls. Deixado no banco de reservas pelo técnico Tata Martino no início da partida, o argentino campeão do mundo entrou aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Inter Miami já vencia por 1 a 0, para balançar a rede e ajudar a fechar a vitória com 2 a 0 no placar.

Fora de campo, ao lado do volante Sergio Busquets, que também entrou no decorrer da partida, Messi viu o paraguaio Diego Gómez dominar perto da marca do pênalti e bater no canto esquerdo do goleiro para inaugurar o marcador na Red Bull Arena. O sete vezes Bola de Ouro levantou-se do banco e aplaudiu Gómez, que tem apenas 20 anos e marcou seu primeiro gol pelo time americano. Depois que entrou, deu um belo passe para Cremaschi, na direita, e se projetou na pequena área para completar para o gol, aos 44.

O primeiro jogo de Messi na liga nacional traz ares de esperança para um time não vinha nada bem. Antes da pausa de cerca de um mês da MLS, para a disputa da Leagues Cup – torneio do qual foi campeão já com o argentino -, o Inter Miami não vencia há 11 partidas. Por isso, na retomada do campeonato, ocupava a última colocação da Conferência Leste, mas isso mudou com o triunfo deste sábado.

Agora, o time de Messi está em penúltimo lugar, com 21 pontos contra 19 do novo lanterna Toronto, que perdeu por 2 a 0 para o Colombus Crew. Não há risco de cair de divisão, pois a MLS não tem rebaixamento, e ainda é possível se classificar para os playoffs. Em um formato semelhante ao da NBA, a liga americana de futebol divide os times em duas conferências. Os sete primeiros de cada conferência avançam direto para os playoffs, enquanto o oitavo e o novo se enfrentam pela última vaga.

Antes de estrear na MLS, Messi já tinha sido campeão da Leagues Cup, torneio que reúne times americanos e mexicanos, e ajudado o Inter a passar da semifinal da US Open Cup. Em nove jogos, tem 11 gols e três assistências.