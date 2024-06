Messi revela febre e dor de garganta e pode desfalcar Argentina contra o Peru na Copa América

Lionel Messi deve ser desfalque na última partida da Argentina na fase de grupos da Copa América, contra o Peru. O craque revelou, na madrugada desta quarta-feira, que jogou no sacrifício na vitória sobre o Chile, com dor de garganta, febre e até dores musculares em New Jersey, nos Estados Unidos.

“Venho de alguns dias com dor de garganta, febre e talvez isso tenha me afetado (em campo)”, comentou o atacante, que jogou os 90 minutos no triunfo por 1 a 0 sobre os chilenos.

O ídolo argentino também comentou que enfrentou dores musculares no adutor direito ao longo da partida. “Isso me incomodou um pouco, mas consegui terminar a partida. Espero que não seja nada sério. Foi difícil me movimentar livremente por causa do desconforto. Vou ver como continuamos.”

Messi, que vinha de seguidos problemas físicos na temporada, explicou que a lesão não é antiga. E que começou a sentir dores no local no começo da partida. “Foi no início, numa das primeiras movimentações. Não senti nenhum rasgo (no músculo)”, declarou, já indicando que poderá virar desfalque contra o Peru, no sábado.

“É bom termos vencido a partida, conseguimos a classificação. São vários jogos, são viagens longas que a gente está fazendo, muitos dias em hotéis, descansando mal, isso é bom…”, afirmou, referindo-se à classificação antecipada às quartas de final da Copa América.

Messi vem de problemas musculares com o Inter Miami, na MLS, neste ano. Uma lesão no tendão da perna direita o impediu de jogar a primeira partida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, contra o Monterrey, do México, em março. Isso fez com que o atacante não fosse convocado para os amistosos da Argentina contra El Salvador e Costa Rica logo na sequência.