Messi publica foto dormindo ao lado da taça da Copa do Mundo: ‘Bom dia’

Lionel Messi vive dias inesquecíveis após a conquista da Copa do Mundo do Catar com a Argentina. O craque publicou em sua conta no Instagram uma foto dormindo ao lado da taça, com a mensagem: “Bom dia”. A postagem recebeu milhares de comentários, incluindo do companheiro de equipe Paulo Dybala: “Manhã linda, não é?”, disse o atacante da Roma.

Messi ultrapassou Pelé em número de gols em Copas do Mundo e também se tornou o atleta com mais jogos em Mundiais, com 26 partidas. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio e é o primeiro atleta a receber duas vezes o prêmio de craque de uma Copa, já que também foi agraciado com a honraria o Mundial de 2014.

O torneio disputado no Catar pode ter sido a última Copa do argentino, mas sua despedida da seleção argentina não deve acontecer tão cedo, já que ele pretende jogar mais partidas com a camisa alviceleste antes de tomar a decisão.

Os argentinos desembarcaram em Buenos Aires na madrugada desta terça-feira, dois dias depois de vencer a final contra a França, no domingo. Decorado com o slogan “Uma equipe, um país, um sonho”, o avião dos campeões mundiais pousou às 2h40 no Aeroporto Internacional de Ezeiza. Na capital argentina, milhares de torcedores esperaram para começar as comemorações pela terceira estrela da albiceleste.

O governo argentino decretou feriado nacional nesta terça-feira. O novo título mundial é festejado 36 anos depois do conquistado em 1986, que se somou ao de 1978, e depois de duas finais perdidas (1990 e 2014).