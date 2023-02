Messi pediu para Scaloni seguir na seleção e diz que não fala de Copa com Mbappé

Lionel Messi abriu o coração em entrevista ao Diário Olé, da Argentina. O astro revelou que pediu pessoalmente para Lionel Scaloni seguir no comando da seleção nacional após a conquista do tricampeonato mundial no Catar, disse que é “zoado” pelos filhos pelo “Que miras, bobo?”, e que ao final da carreira vai morar em Barcelona e não em seu país de origem, como muitos acreditavam. E, claro, falou bastante sobre a consagração do sonho de ganhar um Mundial com vitória nos pênaltis sobre a França, assunto proibido com o companheiro Mbappé, derrotado na grande final.

Depois de fracassar na seleção sob o comando de Jorge Sampaoli na Copa da Rússia, Messi se reencontrou sob a direção de Scaloni para conduzir a equipe à conquista quatro anos mais tarde. A sincronia é tão grande com o comandante que o camisa 10 impediu que o técnico deixasse o cargo. “Disse pessoalmente a Scaloni que quero que ele siga”, revelou, no bate papo longo com o Olé.

Ainda com futuro incerto sobre a renovação com Paris Saint-Germain ou um retorno ao Barcelona, onde passou grande parte da carreira, a estrela deixou catalães menos esperançosos ao revelar que sonha em voltar ao país para morar após a aposentadoria. “Quando terminar minha carreira, voltarei a morar em Barcelona, é minha casa”, disse, descartando retornar à Argentina e deixando nas entrelinhas que deve renovar com o PSG.

Messi também revelou que estava bastante convicto de que a Argentina seria tricampeã no Catar em embate com a então campeã França. “Estava tranquilo na final, sabia que íamos ser campeões. Nem o 3 a 3 me fez duvidar”, afirmou o jogador. A Argentina ergueu a taça com 4 a 2 nas penalidades. O camisa 10 abriu as cobranças – já tinha feito dois gols na partida.

“Havia meninos que quase não tinham experiência e renderam como ninguém esperava. Enzo (Fernández), Alexis (Mac Allister) e Julian (Álvarez)foram fundamentais para a equipe”, elogiou os jovens companheiros.

O astro afirmou que guardou todos os pertences utilizados na decisão na decisão com a França. “As chuteiras, as camisetas… Tudo está nop prédio da AFA (Associação de Futebol Argentina) e vou levar tudo para Barcelona, onde tenho minhas coisas, minhas recordações.”

Sobre o companheiro de clube Mbappé, que anotou três vezes naquela decisão, Messi disse que evita falar sobre o jogo e que o relacionamento entre ambos é bom. “Não tenho problemas com Kylian, muito pelo contrário”, falou, antes de admitir que o assunto Copa entre eles é quase um tabu. “Eu também já estive do outro lado, perdi uma final de Mundial (em 2014, para a Alemanha) e não queria saber nada sobre isso, sobre o que tinha acontecido. É por isso também que não quero falar sobre o assunto com ele.”

Sobre os filhos Mateo, Thiago e Ciro, revelou que sempre é ironizado quando tenta dar uma bronca ou chamar a atenção pela frase que deu contra o holandês Weghorst na semifinal. “Agora meus filhos às vezes me provocam por causa disso e, quando acontece alguma coisa, eles brigam entre si ou fazem uma festa, eles falam: ‘que mirás, bobo, Andá p1allá’ (O que olha, bobo? Vai para lá). Até Antonella (mulher do astro) jogou um ‘vai para lá’ para um familiar de brincadeira. A verdade é que foi um momento quente e hoje, depois do que aconteceu, também não gostei de me ver assim como aconteceu e viralizou. Foi um momento de calor que virou piada.”