Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Zagallo: mundo do futebol lamenta morte de Pelé

O mundo do futebol presta homenagens a Pelé nesta quinta-feira após a confirmação de sua morte ao 82 anos em São Paulo. Craques do presente e do passado usam as redes sociais para enaltecer a história do Rei do Futebol e lamentar a morte.

Campeão do mundo com a seleção argentina no Catar, o craque Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, publicou fotos ao lado de Pelé. Além dele, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e companheiros de Pelé na seleção, como Zagallo e Gerson, ou de Santos, casos de Pepe e Mengálvio, também deixaram suas palavras de conforto para a família e relembraram histórias com o Rei.

O português Cristiano Ronaldo publicou uma foto ao lado de Pelé e escreveu um longo texto sobre a relevância do Rei do Futebol para o esporte.

“Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé”, escreveu Cristiano Ronaldo.

O francês Kylian Mbappé também prestou sua homenagem ao Rei. “O rei do futebol nos deixou, mas o seu legado jamais será esquecido”, escreveu o astro do PSG ao lado de uma foto com Pelé.

Campeão do mundo em campo ao lado de Pelé e como técnico do Rei do Futebol, Mário Zagallo também deixou sua mensagem de despedida nas redes sociais. Zagallo relembra que escreveram juntos grandes histórias para o futebol brasileiro.

“Meu maior parceiro se foi e é com esse sorriso que guardarei você comigo. Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada. Um brasileiro que defendeu nosso País em todo o mundo. Hoje o mundo, chorando, para e se despede do maior de todos. Do Rei do Futebol. Obrigado por tudo, Pelé. Você é eterno. Eu te amo”, publicou o perfil de Zagallo.

Gerson, campeão do mundo em 1970 ao lado de Pelé, publicou texto e um vídeo especial para se despedir do Rei. “Um Rei não morre, um rei apenas descansa. Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também. Um verdadeiro gênio, dentre os poucos que conheci. Encantou o mundo com o seu futebol único, digno de todos os prêmios e troféus que conquistou durante a sua brilhante e inigualável trajetória, dentro do esporte”, escreveu Gerson.

“Hoje não é só o futebol que está de luto e sim o mundo todo. Agradeço a Deus por ter sido privilegiado em te conhecer como pessoa, de jogar e fazer uma linda história no futebol como você, meu grande amigo. Você estará sempre em minha memória e coração! A imagem que guardarei será de você sorrindo e feliz. Descanse em paz, Rei”, afirmou Mengálvio, que formou um dos maiores ataques do Santos com Pelé, Dorval, Coutinho e Pepe.

“O mundo inteiro sabia da gravidade da doença de Pelé. Mas nós, os mais chegados e íntimos, tínhamos a esperança que o quadro se revertesse e o rei da bola, o maior de todos, voltasse ao nosso contato com sorriso alegre e seu bom humor constante. Mas não foi possível. Pelé nos deixou e com ele a lembrança eterna do maior futebolista do todo e sempre. Descanse em paz, Rei Pelé, meu grande amigo. O futebol está de luto”, lamentou Pepe.

Ronaldo Fenômeno descreveu Pelé como único, genial, técnico, criativo, perfeito e inigualável. O ex-centroavante e pentacampeão mundial com a seleção brasileira afirmou que o talento do Rei é um manual para todos os jogadores de futebol. O senador Romário, vencedor da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, fez diversos elogios a Pelé. Disse que o Rei “fez o mundo se curvar diante de seu talento”.

Zico também deu adeus ao grande nome do futebol verde e amarelo: “Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações.”

“Foi uma honra dividir os gramados com você, Pelé! Obrigado por tudo, Rei”, escreveu o ídolo palmeirense Ademir da Guia, que travou grandes partidas com o Santos de Pelé. Clubes do mundo inteiro fizeram homenagens. O Napoli colocou Pelé de mãos dadas com Maradona e escreveu “eternos.”

“O futebol perdeu hoje o maior de sua história. E eu perdi um amigo único. O futebol será seu para sempre. Descanse em paz, Pelé”, fez sua última homenagem o ídolo alemão Franz Beckenbauer.

Prestes a jogar no Brasil, o uruguaio Luis Suárez, em negociação com o Grêmio, também fez sua homenagem. “Seu legado será eterno. Descanse em paz, Rei. Muita força a sua família”, escreveu.