Messi marca duas vezes, comanda reação nos minutos finais e Inter Miami avança na Leagues Cup

Em seu primeiro jogo como visitante nos Estados Unidos, Lionel Messi mostrou mais uma vez do que é capaz. Com dois gols e participando diretamente dos outros dois, o astro argentino foi o grande nome do jogo entre Inter Miami e FC Dallas, pelas oitavas de final da Leagues Cup, que terminou empatado em 4 a 4 e teve a vitória da equipe do camisa 10 da Argentina nos pênaltis por 5 a 4.

Com o resultado, o Inter Miami está classificado para as quartas de final da primeira edição da Leagues Cup, torneio que reúne equipes do Canadá, Estados Unidos e México. Agora, Messi, Busquets, Jordi Alba e seus companheiros aguardam a definição do adversário, que sai do duelo entre Charlotte e Houston, que acontece nesta segunda-feira.

Logo no início de partida, Messi mostrou para todos que acompanhavam a partida, seja no estádio nos Estados Unidos ou pela transmissão na TV, como era um pouco do Barcelona em seu período de grande sucesso mundial. Logo aos sete minutos, Jordi Alba recebeu na ponta esquerda, cruzou para trás e Messi apareceu livre na entrada da área para bater colocado e sair para comemorar.

Apesar do gol do astro argentino, o Inter Miami sentiu o fator campo. Pressionado pela torcida, que esgotou todos os 20.500 ingressos para a partida, o time de Messi acabou sofrendo a virada ainda no primeiro tempo, com gols marcados por Quignon e Kamungo. Na volta para o segundo tempo, os donos da casa marcaram mais uma vez, agora com Velasco de cabeça.

Atrás do placar por dois gols, o Inter Miami precisava de seu astro e Messi apareceu. Primeiro, o argentino achou lindo passe para Jordi Alba na esquerda, o espanhol cruzou de primeira e Cremaschi, que tinha acabou de entrar na partida, chegou completando para o gol e deixando o placar em 3 a 2.

Quando parecia que o Inter Miami iria pressionar e conseguir o empate, o FC Dallas voltou a marcar. Em rápido contra-ataque, os donos da casa aproveitaram uma falha na marcação do Miami e Taylor finalizou contra o próprio gol deixando o marcador em 4 a 2 com menos de 15 minutos para o fim. Neste momento, Messi chamou o jogo para si.

Coordenando todas as ações do time em campo, o argentino foi um maestro e deu vida para a equipe na Leagues Cup. Primeiro, aos 35, o camisa 10 cobrou falta na área e Farfan acabou desviando para o próprio gol. Cinco minutos mais tarde, Messi teve a chance em nova cobrança de falta e, desta vez, finalizou com maestria no ângulo do goleiro e deixou o placar em 4 a 4.

Com a igualdade no marcador, a definição do classificado para as quartas de final da Leagues Cup ficou para as penalidades. Nelas, o Inter Miami contou com Messi para abrir as cobranças e foi perfeito em seus chutes. Já o FC Dallas acabou perdendo um e o time de astro argentino avançou de fase.