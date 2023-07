Messi marca dois, ‘se diverte’ pela 2ª vez jogando nos EUA e Inter Miami goleia o Atlanta

Lionel Messi escolheu jogar no Inter Miami para “se divertir”. E a decisão parece ter sido acertada. Nesta terça-feira, o astro argentino foi escalado desde o início por Tata Martino e mostrou que vai dar muitas alegrias à torcida. Com somente 22 minutos em campo, o argentino já havia anotado duas vezes na goleada sobre o Atlanta United, por 4 a 0. Com a tarja de capitão, ainda deu uma assistência até ser substituído, aplaudido de pé, aos 33 da etapa final.

Foi a segunda vitória seguida do Inter Miami na Leagues Cup. Em ambas com a grife do astro argentino. Depois de definir os 2 a 1 diante do Cruz Azul com pintura em cobrança de falta, desta vez o camisa 10 anotou seus gols em belas tramas com a bola rolando.

Sob olhares da cantora Camila Cabello, que ficou ao lado do DJ Khaled na torcida para vê-lo brilhar, o capitão do Inter Miami precisou de somente oito minutos para iniciar a festa. Recebeu lançamento longo de Busquets e tocou na saída do goleiro, parando na trave. A bola voltou em seus pés e o placar foi aberto.

A euforia tomou conta do estádio, com muitas camisas da seleção argentina contrastando com a rosa do Inter Miami. Com o clima todo favorável, não demorou para o segundo gol sair. Messi buscou antes do meio e arrancou em velocidade. Abriu para Taylor na esquerda e correu para a área para completar o cruzamento do lateral.

Após abraço apertado no companheiro, o astro fez o sinal da cruz e ergueu os dedos aos céus para agradecer pelo terceiro gol em sua nova casa. E o Atlanta United não é um oponente qualquer. O time é o sétimo colocado da Major League Soccer (MLS), com 17 pontos de diferença (35 a 18). Mas voltou a ser vazado ainda na primeira etapa, em belo chute de primeira de Taylor, no ângulo, após passe de Cremaschi. Messi iniciou a jogada.

A parceria entre o argentino e o finlandês deu certo novamente no início da etapa final. Messi iniciou o contragolpe mais uma vez partindo do campo de defesa e mandou com qualidade para Taylor mandar entre as pernas do goleiro.

Satisfeito com seu astro, Tata Martino resolveu dar descanso a Messi nos minutos finais. O camisa 10 deu lugar a Robinson aos 33 minutos. Deu abraço em um rival, cumprimentou o árbitro e, ovacionado, retribuiu o carinho aplaudindo a torcida. Com a goleada construída, bastou ao Inter Miami administrar o relógio e celebrar o segundo triunfo, algo raro na temporada.

Antes da estreia de Messi, na sexta-feira, o Inter Miami vinha de seis jogos sem vitórias, com algumas derrotas dolorosas. O time apanhou por 3 a 0 do St. Louis City, de 4 a 1 no Philadelphia Union e de 3 a 1 no New England. Com o astro, a expectativa é que deixe a lanterna da MLS, na qual somou somente 18 pontos em 22 rodadas.