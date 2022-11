Messi diz que é sua ‘última chance de ganhar a Copa’ e descarta problemas físicos

Na véspera da estreia da Argentina diante da Arábia Saudita, às 7h (de Brasília) desta terça-feira, o argentino Lionel Messi confirmou que o torneio será sua última Copa do Mundo e, portanto, a última chance de conquistar o título que vem perseguindo ao longo da carreira. Esta é a quinta Copa da carreira do craque.

“É o meu último Campeonato do Mundo e a última oportunidade de alcançar o último desejo que sempre tive”, afirmou o craque em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Doha, no Catar, ao lado do técnico Lionel Scaloni.

Após desfalcar a Argentina em dois treinos na preparação no Catar, o camisa 10 participou da atividade desta segunda-feira. Mas uma imagem preocupante chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. O tornozelo do camisa 10 apareceu inchado, de acordo com as imagens da ESPN.

Messi descartou qualquer problema físico. “Estou bem fisicamente, num grande momento. Não tenho nenhum problema. Disseram que eu estava fazendo um treino especial, mas foi apenas por causa de uma pancada. Foi uma precaução, nada grave”.

Apenas os 15 minutos iniciais da atividade foram abertos à imprensa. Os argentinos apenas se aqueceram e fizeram uma “roda de bobinho”. A atividade foi marcada pela descontração, com brincadeiras e inúmeros sorrisos, inclusive do camisa 10.

O principal jogador argentino reconhece que a conquista da Copa América, no ano passado, encerrando um jejum de 28 anos da seleção, deixa os jogadores menos pressionados. “Depois de ganhar um título, estamos mais aliviados”.

Depois da disputa de quatro Copas, Messi também se sente mais maduro e pronto para aproveitar melhor as disputas. “Não sei se é o momento mais feliz da minha carreira, mas estou a sentir-me muito bem, estou numa idade diferente, mais maduro. Tento sempre viver cada momento com muita intensidade, quer se trate da Copa do Mundo ou da Copa América. Hoje gosto muito mais de tudo isto”, disse Messi.

O atacante também comentou a realização do Mundial no final do ano, algo incomum em relação às últimas temporadas. “É um momento diferente na temporada, sempre me senti bem com a continuidade dos jogos, de jogar, entrei num ritmo. Eu me sinto confortável e foi isso que tentei fazer até chegar aqui no início do Campeonato do Mundo, mas não fiz nada de especial: cuidei de mim e trabalhei como fiz durante toda a minha carreira”, disse Messi.