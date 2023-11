Messi detona provocações de jovens uruguaios: ‘Têm de respeitar o clássico e os mais velhos’

Messi não gostou nada da postura de alguns jogadores do Uruguai na partida de quinta-feira, na Bombonera, na qual os tricampeões do mundo foram surpreendidos e perderam por 2 a 0. O astro chegou a “brigar” com Olivera e ainda reprovou gesto provocativo de Ugarte e cobrou respeito.

“Contra o Uruguai é sempre assim. Sobre as provocações, eu prefiro não dizer o que penso. Eles têm uma grande seleção, mas acho que os mais jovens têm de aprender um pouquinho a respeitar os mais velhos e a respeitar esse clássico que sempre foi intenso, duro, mas disputado com educação”, disparou Messi.

A bronca maior era com Ugarte, de 22 anos, que fez gestos obscenos com a boca e disparou que De Paul fazia sexo oral com o craque o astro da seleção após o meia sair em defesa do camisa 10 após uma entrada desleal.

Amigo pessoal de Suárez, Messi deu um abraço caloroso no ex-companheiro de Barcelona antes de a bola rolar. Na partida, porém, o camisa 10 e capitão argentino não estava nada feliz com o clima hostil do jogo e chegou a trocar empurrões com o zagueiro Olivera, de 26 anos, para tentar apartar um princípio de briga. Mas foram os gestos obscenos de Ugarte que tiraram o astro do sério.

Sobre a derrota em Bombonera, Messi minimizou o tropeço e avisou, sorrindo: “Perdemos apenas um jogo, nada mais.” O próximo compromisso é terça-feira, diante da seleção brasileira, no Maracanã, no Rio.

Apesar do tropeço, a Argentina chegará ao Rio ainda no topo da classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, enquanto o Brasil figura somente no quinto lugar, com sete pontos, cinco atrás da tradicional adversária.