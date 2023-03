Messi brilha no final, Mbappé é decisivo e PSG garante vitória sofrida

O Paris Saint-Germain sofreu, mas contou com a estrela de seus dois maiores jogadores para vencer o Brest por 2 a 1 neste sábado, na casa do adversário, e seguir folgado na liderança do Campeonato Francês. O gol salvador teve assistência de Messi concluída por Mbappé e foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo.

O argentino não conseguiu fazer o seu gol de número 800 na carreira, mas deu a 13ª assistência no torneio. Com a bola na rede, Mbappé agora tem 19 gols na competição e deixou o campo como herói.

O PSG soma agora 66 pontos e tem 11 de vantagem sobre o Olympique, que entra em campo neste domingo no complemento da rodada do Campeonato Francês. Já o Brest ocupa a 15ª posição no torneio, beira a zona de rebaixamento, e soma 23 pontos.

Pelo Campeonato Francês, o time parisiense volta a campo no próximo final de semana e enfrenta o Rennes no Parque dos Príncipes. Já o desafio do Brest é enfrentar o Troyes no mesmo dia, mas na casa do adversário.

Com Neymar fora de combate, o técnico Christophe Galtier apostou na pressão para sufocar o rival. Com oito minutos, a equipe parisiense já havia chegado ao gol do Brest em duas oportunidades. Aos dez, Soler carimbou o travessão e Messi perdeu a chance de abrir o placar no rebote chutando por cima do gol.

A única chance do time da casa nesta primeira etapa saiu em um contra-ataque. Del Castilho escapou pela esquerda e procurou Honorat na área. No momento da definição, porém, Sérgio Ramos conseguiu interceptar e afastou o perigo, aos 24 minutos.

O PSG manteve como princípio a troca de passes e o trabalho coletivo para superar a retranca do rival. Mas foi com a participação das suas principais estrelas que o time parisiense chegou ao primeiro gol. Messi achou Mbappé sem marcação e acionou o companheiro. O atacante chutou forte, o goleiro deu rebote, e Soler apareceu livre na área e estufou a rede aos 37 minutos.

Soberano em campo, o time do técnico Christophe Galtier adiantou suas linhas e tentou sufocar o adversário. A estratégia, no entanto, acabou custando o empate. Del Castilho descolou um lançamento para Honorat partir em velocidade. Ele avançou, não permitiu a chegada do zagueiro Sérgio Ramos, e bateu de esquerda para empatar aos 43 minutos.

O PSG voltou mais determinado e Messi passou a trabalhar mais efetivamente na criação. No entanto, o time da casa quase voltou a aprontar para o grande favorito do torneio. Brassier subiu mais que a marcação e cabeceou. A bola raspou a trave de Donnarumma.

Com dificuldade para penetrar na área do Brest, o argentino passou a arriscar os chutes de meia distância. Bem marcado, Mbappé também não conseguiu levar vantagem sob seus marcadores. Com pouco futebol para mostrar, o atacante francês acabou chamando atenção pela questão disciplinar. Ele deu um chute em Belkebla, que estava caído e uma confusão logo se formou. O juiz precisou agir com rigor e amarelou o camisa sete do PSG.

Quando tudo caminhava para um empate melancólico, as estrelas do time de Paris resolveram dar o ar da graça. Messi lançou Mbappé livre. Ele driblou o goleiro e, com tranquilidade, só rolou para o gol vazio e garantir a vitória por 2 a 1 aos 45 minutos.