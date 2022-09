Messi analisa grupo da Argentina na Copa: ‘Vencer na 1ª rodada é fundamental’

Após bater na trave em 2014 e cair nas oitavas de final em 2018, Messi deve ir em busca do título da Copa do Mundo com a seleção da Argentina pela última vez. Com 35 anos, o craque está cada vez mais próximo da aposentadoria e, por isso, o Mundial do Catar tem um gosto especial para o atacante do Paris Saint-Germain. Em entrevista para a TUDN USA, o astro fez uma análise do que o espera na fase de grupos do torneio.

“Caímos em um grupo muito forte. Somos conscientes disso. Porém, acredito que temos que ganhar a primeira partida para ter os três pontos somados e encarar a segunda partida de outra maneira. Isso vai ser algo fundamental”, falou o jogador, que irá liderar a Argentina em mais uma Copa do Mundo. A estreia é diante da Arábia Saudita. O Grupo C ainda conta com México e Polônia.

Na visão do craque, o México é o time que mais merece atenção. “O México joga um bom futebol, centraliza a bola, já nos enfrentou muitas vezes na Copa do Mundo. Sabemos bem a ideia que tem, mas vamos deixar para pensar quando a partida estiver perto de ser realizada. Vamos buscar estar na nossa melhor forma”, completou.

Messi aproveitou também para detalhar o sentimento de enfim ter vencido um título com a seleção argentina. Em 2021, a equipe conquistou a Copa América diante do Brasil, com uma vitória por 1 a 0.

“Para mim, pessoalmente, foi incrível. É difícil explicar. Até hoje, quando vejo o momento do fim, o momento da celebração, fico com arrepios e me emociono, porque foi algo pelo qual lutei muito, que sonhei ao longo da minha carreira para conseguir algo com a seleção”, finalizou.

Após vencer Honduras, por 3 a 0, em amistoso para a Copa do Mundo em Miami, a Argentina volta a campo nesta terça-feira, às 21h, para enfrentar a Jamaica, em New Jersey.