Mesmo satisfeito com Guarani, Louzer projeta reforços pontuais: ‘Estamos atentos’

Umberto Louzer fez sua estreia no Guarani no último domingo com triunfo sobre o Vitória, por 2 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar satisfeito com o desempenho, admitiu que o clube está atento ao mercado para buscar reforços na janela de transferências e de olho também nas categorias de base.

“Estamos atentos ao mercado, tenho conversado muito com a diretoria. Estamos de olho também nas categorias de base. O mercado estará aquecido, todo mundo vai buscar se reforçar e o Guarani não será diferente, em busca de peças pontuais”, explicou o treinador.

Mesmo com a vitória, Louzer analisou que o time ainda pode melhorar no aproveitamento das chances criadas, mas elogiou o comprometimento dos jogadores. “O que nos faltou um pouco, principalmente na reta final do segundo tempo, foi caprichar mais no terço final. A gente vai trabalhar muito. O engajamento e o comprometimento dos jogadores nos colocam no caminho. A busca é pela excelência em cada treino para as coisas aparecerem nos jogos”, garantiu.

Com a vitória, o Guarani chegou a 19 pontos, em nono lugar, encerrando jejum de seis jogos. O time volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Mirassol, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 14ª rodada.