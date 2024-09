Mesmo jogando mal, Real Madrid vence Real Sociedad fora de casa com dois gols de pênalti - O Liberal

O Real Madrid venceu o Real Sociedad com autoridade fora de casa, neste sábado, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, por 2 a 0 (dois gols de pênalti) e colou no líder Barcelona (12 a 11). A equipe agora volta as suas atenções para a estreia na Liga dos Campeões contra os alemães do Stuttgart na próxima terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.

O Madrid iniciou o jogo sendo sufocado pelo Real Sociedad em seu campo, mas logo tomou as rédeas da disputa. Aos 14, Mbappé chutou para a área, mas Aramburu afastou. Havia muitas bolas longas do Madrid, com poucas jogadas entre os meias.

Aos 19, em boa movimentação de Brahim, ele encontrou Mbappé no passe, que cortou para trás e chutou com o pé esquerdo, mas Remiro tirou com as pernas. Aos 24, entrou Rodrygo no lugar de Brahim, o que deixou o técnico Carlo Ancelotti irritado porque o jogador insistiu em continuar em campo e poderia ter agravado a lesão muscular.

No final do primeiro tempo, o Real tinha uma saída de bola horrível e não parava de perder bolas para Rüdiger defender. O time passava por um momento péssimo tecnicamente e não encontrava brechas para sair ao campo adversário.

Com atuação fraca de Vinícius Júnior, a equipe voltou ao segundo tempo com o mesmo ímpeto do primeiro – e sofrendo ataques do Real Sociedad. Até que, aos 13 minutos, Mbappé recuperou rebote na lateral da área, Güler chutou da entrada da área e Sergio Gómez estendeu a mão. Pênalti muito claro. Vinícius cobrou e marcou o primeiro do Real, fazendo um sinal de silêncio para o estádio.

O jogo melhorou para o Real Madrid, que passou a explorar melhor os ataques e acuava a Sociedad em seu campo. Aos 28, Vinícius caiu no chão e reclamou de sofrer um golpe na área após um lançamento. O VAR confirmou o pênalti depois de ver que o brasileiro levou um pisão no pé. Mbappé cobrou e ampliou para os visitantes.

O próximo jogo do Real pelo Campeonato Espanhol será neste sábado contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, às 16h.

OUTROS JOGOS

Com um gol de Navas, o Sevilla venceu o Getafe, enquanto o Espanyol, em Barcelona, bateu o Deportivo Alaves por 3 a 2. Já o Villarreal foi até Maiorca e soou mais três pontos, ao bater o time da casa por 2 a 1.