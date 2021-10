Mesmo endividado, Barcelona prepara complexo esportivo estimado em quase R$ 10 bilhões

Projeto do clube catalão inclui reforma do atual estádio, o Camp Nou, e construção de áreas de entretenimento

Trata-se de uma reforma completa na área que hoje compreende o Camp Nou, estádio do Barça - Foto: Divulgação

Um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona vive um momento complicado há pelo menos três temporadas. Além da escassez de títulos e a saída do seu maior jogador, o argentino Lionel Messi, o clube vive uma grave crise financeira, com uma dívida que ultrapassa os R$ 8 bilhões, segundo comunicado divulgado recentemente pelo presidente Joan Laporta.

Ainda assim, o clube planeja um grande investimento. Quer saber do que se trata? Leia este artigo para descobrir como um dos times mais importantes do planeta está driblando a falência para voltar a crescer. Trata-se de uma reforma completa na área que hoje compreende o Camp Nou, estádio do Barça. A atual diretoria planeja a construção de um complexo intitulado “Espai Barça”, avaliado em quase R$ 10 bilhões.

Desse total, quase R$ 6 bilhões seriam destinados para a reforma do estádio. De acordo com um comunicado divulgado pelo clube recentemente, o futuro Camp Nou terá o que há de mais moderno no mercado, com uma tela 360º no interior do ‘bowl’ que oferecerá ao público uma nova experiência, o sistema de segurança e acesso de veículos serão melhorados e as possibilidades também oferecidas pela conectividade 5G também serão exploradas.

O estádio vai manter a capacidade dos 105 mil espectadores, mas já está prevista uma reforma nos assentos, para que eles sejam mais espaçosos e confortáveis. Há ainda a previsão de um anel adicional entre as arquibancadas, para melhorar a visão dos torcedores ao longo das partidas.

O presidente afirmou no início da semana que o projeto deve ser votado nos próximos dias pelos sócios do clube, em Assembleia Geral Ordinária. O grupo é formado por 4 mil pessoas, considerados os membros mais antigos do clube. Se aprovado, aí sim a proposta será avaliada pelos 161 mil sócios que o Barcelona mantém atualmente.

O clube salientou que o projeto de mudança acontece em um momento no qual arenas esportivas no mundo inteiro estão cada vez mais modernas. De acordo com o Barça, existem 67 estádios mais modernos que o Camp Nou na Europa no momento. Ainda segundo o clube, o financiamento do projeto será feito com “operadores internacionais especialistas em estádios e instalações esportivas”, com previsão de pagamento em 35 anos.

Além da reforma do Camp Nou, o projeto prevê ainda uma remodelação no entorno do estádio. O novo projeto mantém a integração do Campus Barça ao bairro com um espaço aberto, incorporando um novo conceito de aproveitamento do espaço para criar um parque com novas modalidades desportivas e experiências de entretenimento.

Os sócios e visitantes poderão viver uma experiência única no Campus Barça que será um espaço verde de encontro com atividades, circuitos desportivos, espaços para crianças e para visitantes e vizinhos. No Campus também será incluído um ‘Hall da Fama do Barça’. O novo projeto também prevê a incorporação da La Masia de Can Planes, onde ficam os jogadores das categorias de base do clube, dentro do Campus que será reformulado.