Esporte Mesmo com acesso distante, técnico mantém esperança no Guarani: ‘Sem jogar a toalha’

Após um segundo turno de recuperação, chegando a figurar entre os primeiros colocados, o Guarani caiu de produção nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Já são seis jogos sem vencer e, na última rodada, ficou no empate por 1 a 1, no confronto direto contra o Criciúma, dentro de casa. Longe do G-4, grupo de acesso, faltando duas rodadas para o fim, o técnico Umberto Louzer mantém a esperança pelo acesso.

O Guarani é o nono na tabela, com 57 pontos, quatro a menos que o Atlético-GO, quarto colocado – a dupla se enfrenta na última rodada. Para seguir na briga pelo acesso, além de vencer os dois últimos jogos, ainda terá que secar concorrentes diretos.

Mesmo com a matemática pouco favorável, Louzer garante que não irá “jogar a toalha”. “Enquanto houver possibilidade a gente vai lutar e quando não existir possibilidade a gente vai honrar a camisa. Enquanto eu estiver aqui não vai ser jogada a toalha. O que nós temos que olhar agora é o mais rápido possível voltar a vencer para quebrar essa sequência. Trabalhar para voltar a vencer no domingo e no final da rodada ver como vai ser”, declarou o treinador.

O duelo contra o Criciúma era essencial para as pretensões do time. Após o empate, o técnico revelou um clima ruim e pediu o fim da série negativa. “Sentimento ruim após o jogo. Trabalhamos a questão mental, a gente vem de uma sequência negativa, trabalhamos para recuperar autoestima e mostrar que somos capazes. Hoje mostramos indícios daquele Guarani que encantou. É um sentimento ruim, mas temos que levantar a cabeça. Fizemos tudo que podíamos fazer. Infelizmente, tivemos volume, mais possibilidade de finalização, mas a gente fica triste. É um resultado ruim, mas é olhar pra frente. Precisamos voltar a vencer”, analisou o Louzer.

Faltando duas rodadas para o fim da Série B, o Guarani recebe o lanterna ABC, no domingo, às 15h45, no estádio Brinco de Ouro, e encerra a competição diante do Atlético-GO, em Goiânia, no sábado, dia 25. O clube não disputa a elite nacional desde 2010.