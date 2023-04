Mercedes anuncia volta de James Allison como Diretor Técnico para reerguer a equipe

James Alisson está de volta ao trabalho de desenvolvimento do carro da Mercedes, para a vaga de Mike Elliott, que o substituiu em 2021. Ambos inverteram os papéis na equipe, cientes de que o antigo e agora novo Diretor Técnico tem mais condições de reerguer a escuderia após inicio ruim de temporada, com os carros rendendo menos que Red Bull, Aston Martin e Mercedes.

Allison ingressou na Mercedes em 2017, antes de ser promovido em 2021 para cuidar de outros projetos da equipe. A inversão de papéis, contudo, não deu resultado, e agora eles resgatam cargos anteriores para tentar melhorar o desempenho do W14 ainda em 2023. Ambos serão Diretores Técnicos, mas com Elliot agindo novamente nos bastidores

“Mike conduziu uma revisão de nossa organização técnica para garantir que tenhamos a estrutura certa para oferecer sucesso sustentável no futuro”, afirmou um porta-voz da Mercedes. “Estamos focados em construir o melhor carro de corrida. E construir a melhor equipe para desenvolver esse carro, com todos jogando com suas maiores forças na organização.”

Toto Wolff, chefão da equipe, revelou que a ideia da troca partiu de Elliott. “Isso foi muito impulsionado por Mike Elliott, dono do processo. Então, invertemos os papéis. Mike foi promovido a CTO, pois tem uma mente científica brilhante. E James Allison voltou ao seu cargo de Diretor Técnico, reportando-se a Mike”, revelou Toto, à Autosport.

“A avaliação de Mike é que com James temos um gladiador em campo e as tropas vão passar pelo fogo por ele e com ele. Mike chegou à conclusão de que a maneira como ele aborda as coisas, seu conjunto de habilidades, é melhor utilizado no desenvolvimento da organização daqui para frente: das capacidades técnicas às capacidades humanas e montar a estrutura que pode ser bem-sucedida por muitos anos.”