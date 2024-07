Esporte Mercedes admite decepção com desclassificação e explica erro no peso do carro de Russel na F-1

A Mercedes vem procurando os motivos que levaram o carro de George Russell apresentar um peso menor do que o permitido, que resultou na desclassificação do piloto após o mesmo ter vencido o GP da Bélgica de Fórmula 1. A escuderia classificou o episódio como “decepcionante”, e listou várias situações que podem ter ocorrido durante a corrida.

“Foi obviamente muito decepcionante e lamentável, especialmente depois que ele (Russell) dirigiu uma corrida tão forte para vencer de tão longe. Estamos tentando entender exatamente o que aconteceu. Muito disso envolve obter os pesos de todos os diferentes componentes. O carro pode perder muito peso. Você tem desgaste do pneu, desgaste da prancha, desgaste do freio, consumo de óleo. O próprio piloto pode perder muito, e, nesta corrida em particular, George perdeu um pouco de peso”, disse o diretor de engenharia de pista, Andrew Shovlin.

O diretor afirmou ainda que a Mercedes vai estudar todas as opções para que o episódio não volte a acontecer, ainda mais com a ascensão da equipe um pouco antes da parada para as férias na Fórmula 1.

“Parece que perdemos mais material na prancha. No entanto, vamos coletar todos esses dados, ver como podemos refinar nossos processos porque, claramente, não queremos que isso aconteça no futuro. Vivemos um momento muito agridoce. Foi um final fantástico para a corrida. Mas, no geral, além da decepção, a equipe é realmente encorajada pelo desempenho. Foi uma grande reviravolta por parte da equipe de engenharia para resolver o carro para ter um desempenho tão bom na corrida”, completou.

Ainda sobre o GP da Bélgica, Andrew Shovlin procurou encontrar aspectos positivos no desempenho do seu piloto, apesar de lamentar a desclassificação de Russell na corrida do último final de semana. “George obviamente fez um dos períodos mais longos de todos. Teve um desempenho muito bom, com certeza. Foi uma pena que não conseguimos manter o resultado”, finalizou.

Com a punição a Russell, Lewis Hamilton, também da Mercedes, herdou a vitória do GP da Bélgica. Ele teve companhia no pódio de Oscar Piastri, da McLaren, e de Charles Leclerc, da Ferrari. Os pilotos voltam às pistas no dia 25 de agosto para o GP da Holanda, no circuito de Park Zandvoort.