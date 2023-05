Menino desconsidera tabu e espera dificuldades para o Palmeiras na Vila Belmiro

O tabu de quase quatro anos sem perder para o Santos não é o suficiente para fazer Gabriel Menino tratar o Palmeiras como franco favorito no duelo com o rival do litoral, marcado para as 21 horas deste sábado, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. Para o jovem volante palmeirense, jogar na casa santista é um elemento que tem bastante peso para os anfitriões e não deve ser subestimado.

“Clássico é clássico e não importa o momento de cada equipe. Quando estamos dentro da Vila Belmiro, que é um estádio difícil de jogar, tudo se iguala. Estamos com alguns jogos de invencibilidade contra eles, mas isso não irá entrar em campo e não fará parte do jogo. Estamos nos preparando muito bem, mostramos isso contra o Fortaleza na quarta e nosso objetivo é continuar no alto da tabela”, afirmou o meio-campista.

O Palmeiras não perde do Santos desde outubro de 2019, quando foi derrotado por 2 a 0 no Brasileirão, com gols marcados por Marinho e Gustavo Henrique. Depois disso, foi soberano nos encontros com o rival: em 11 duelos, somou dois empates e nove vitórias. O período inclui a vitória por 1 a 0 na final da Libertadores de 2020, primeiro título do Abel Ferreira sob o comando da equipe alviverde.

Na nova edição do clássico, Abel deve mandar a campo um Palmeiras sem surpresas. Artur, que não pode disputar a Copa do Brasil porque já participou da atual edição do torneio como jogador do Red Bull Bragantino, voltará ao time titular no lugar de Bruno Tabata. Uma possível passível mudança é a saída de Gabriel Menino para a entrada de Richard Ríos, que marcou, na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, seu primeiro gol com a camisa palmeirense e começa ser cotado como titular. O mais provável, contudo, é que Menino seja mantido.