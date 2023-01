Esporte Mendoza promete entrosamento com Soteldo no Santos

Steven Mendoza está no Santos há pouco menos de um mês, mas o período de pré-temporada, iniciado no meio de dezembro, já serviu para ele construir boas relações no elenco, especialmente dentro de campo. Durante os treinamentos, o colombiano tem se entendido muito bem com o meia-atacante Soteldo, um dos principais nomes do setor ofensivo santista.

“Eu e o Soteldo temos conversado bastante sobre nossa movimentação dentro dos treinos e jogos. Lógico que precisamos do time todo unido tanto no dia bom quanto no dia ruim. Por mais que eu e o Soteldo tenhamos um bom relacionamento, nós precisamos de todos. Estamos nos entrosando e vamos trabalhar para dar certo”, afirmou o jogador.

Embora já esteja se sentindo à vontade no Santos, Mendoza diz não estar completamente adaptado. “Cheguei aqui tem quase um mês, então ainda estou naquele período de adaptação ao clube e também à cidade.Pré-temporada chegando ao fim e a caminhada vai ser longa, mas estamos no caminho certo para as coisas correrem bem durante o ano”, disse.

A chegada ao time da Vila Belmiro marca o retorno do colombiano ao futebol paulista. Sua primeira experiência no futebol brasileiro foi no Corinthians, mas não se firmou. Depois disso, vestiu as camisas do Bahia e do Ceará, pelo qual disputou a temporada passada, uma das melhores da sua carreira. Foram 20 gols em 53 partidas.

Mendoza já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, portanto está liberado para estrear pelo Santos no domingo, em duelo com o Mirassol, pelo Paulistão. O zagueiro Messias, o lateral-direito João Lucas e o volante Dodi também estão regularizados.