Memphis marca, Corinthians goleia o Athletico-PR e deixa a zona de rebaixamento

Goleada por 5 a 2 sobre o Furacão, nesta quinta-feira, contou com o primeiro tento do holandês pelo Timão

O Corinthians deu um dos mais importantes passos na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (17). A goleada por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, pela 32ª rodada, na Neo Química Arena, em São Paulo, coloca a equipe em vantagem contra um adversário direto.

O resultado faz o Corinthians chegar a 32 pontos, subindo para 16º. Para permanecer fora do Z4, o Vitória precisa perder para o Red Bull Bragantino, no sábado. O Athletico-PR entra na zona de rebaixamento pela primeira vez e é o 17º, com 30.

Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians – Foto: Felipe Gouveia / Código 19 / Estadão Conteúdo

O próximo compromisso do Corinthians é domingo, contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe tenta, na Neo Química Arena, reverter o placar de 1 a 0 sofrido no Maracanã na primeira partida. Se vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

Com apenas dois minutos, Memphis Depay já tinha obrigado o goleiro Mycael a trabalhar. Pouco depois, o holandês cavou um escanteio. Garro cobrou curto para Yuri Alberto, que entregou para Matheuzinho, que acertou belo chute no ângulo: 1 a 0, aos 5 minutos.

Depois foi a vez do zagueiro Cacá ampliar para 2 a 0, aproveitando rebote do goleiro em cobrança de escanteio, aos 17 minutos.

Athletico-PR só demonstrou ações com quase 30 minutos de jogo. Esquivel cruzou para Nikão marcar, antecipando André Ramalho, aos 29 minutos, fazendo 2 a 1.

O time paranaense não demonstrava articulação, mas seguia tentando. Foi assim que Erick tabelou com Nikão e chegou sozinho dentro da área e empatou em 2 a 2.

O Athletico-PR voltou para o segundo tempo disposto a pressionar ainda mais. E teve condições para isso, porque o Corinthians trocou Bidon por Romero, se preparando para ocupar mais o espaço ofensivo.

Aos 9 minutos, no entanto, Memphis Depay sofreu falta que ele mesmo cobrou com efeito e fez seu primeiro gol pelo Timão, deixando o 3 a 2 no marcador.

Aos 20 minutos, após boa jogada de Yuri Alberto, o zagueiro do Furacão afastou mal ao tentar o corte e Garro aproveitou para apenas empurrar para as redes, fazendo 4 a 2.

Para dar brilho, os quatro jogadores de frente do Corinthians protagonizaram o quinto gol. Romero encontrou Garro na direita. O argentino entregou para Thalles Magno, que tocou para Yuri Alberto fazer o 5 a 2. Fim de jogo e goleada do Timão em Itaquera.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 5 X 2 ATHLETICO-PR

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Martínez (Charles), Brenno Bidon (Ángel Romero), Carillo (Raniele) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Yuri Alberto e Memphis Depay (Thalles Magno). Técnico: Ramón Díaz.

ATHLETICO-PR – Mycael; Belezi (Mastriani), Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel (João Cruz), Erick e Esquivel; Nikão (Zapelli), Canobbio (Julimar) e Pablo (Di Yorio). Técnico: Lucho González.

GOL – Matheuzinho, aos 5, e Cacá, aos 17, Nikão, aos 29, e Erick, aos 39, minutos do primeiro tempo e Memphis Depay, aos 9, e Garro, aos 20, e Yuri Alberto, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Memphis Depay, Martinez e Yuri Alberto (Corinthians) e Thiago Heleno, Cuello e Belezi (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

RENDA – R$ 2.477.030,50.

PÚBLICO – 44.399 torcedores.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.