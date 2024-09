Memphis Depay se impressiona com recepção da torcida corintiana em sua estreia: ‘É uma loucura’

Apesar de ter deixado a torcida com boa impressão, o atacante disse que corre contra o tempo para entrar em forma e poder ajudar a equipe

“É uma loucura, eu realmente aproveitei o ambiente e fui muito bem recebido”, afirmou - Foto: Agência Corinthians

Quando o auxiliar técnico Emiliano Díaz chamou o camisa 94 para entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo da partida entre Corinthians e Atlético-GO, neste sábado, a torcida alvinegra explodiu em festa nas arquibancadas da Neo Química Arena. A recepção dos mais de 46 mil torcedores alvinegros na estreia de Memphis Depay impressionou o holandês, principal reforço para a temporada.

“É uma loucura, eu realmente aproveitei o ambiente e fui muito bem recebido. Eu me sinto muito bem-recebido. Em um estádio assim e com uma torcida assim, tenho certeza que vamos melhorar”, afirmou o atacante após o triunfo dos anfitriões por 3 a 0, em São Paulo.

Em sua tão aguardada estreia, Memphis Depay foi participativo, deu bons passes e quase deixou sua marca, exigindo boa defesa do goleiro Pedro Rangel. Apesar de ter deixado a torcida com boa impressão, o atacante disse que corre contra o tempo para entrar em forma e poder ajudar a equipe do técnico Ramón Díaz.

“Não joguei na maior intensidade, nós já estávamos ganhando. Estou trabalhando há uma semana, ganhei alguns minutos em campo e vou tentar melhorar o quanto antes para ajudar o time. Eu lido com as circunstâncias, eu vim para ajudar, tento estar pronto o mais rápido possível”, comentou Memphis, que prevê momentos mais alegres até o final da temporada. “Hoje o mais importante foi vencer. Controlamos o jogo e vamos melhorar.”

O auxiliar-técnico Emiliano Díaz elogiou o reforço. “Todos conhecem a sua qualidade e ele poderá ajudar muito mais. Temos um grupo preparado e todos estão prontos para jogar”, comentou.

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro visita o São Paulo, no domingo, às 16h.