Melo estreia nova dupla e vai às quartas em Winston-Salem; Monteiro avança

O Brasil teve bons resultados entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira na disputa do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Marcelo Melo, pela primeira vez jogando ao lado do italiano Simone Bolelli, alcançou as quartas de final da disputa por duplas, e Thiago Monteiro se colocou nas oitavas de final do simples.

Ao lado de Bolelli, Melo reencontrou o croata Ivan Dodig, de quem já foi parceiro e que agora forma dupla com o norte-americano Austin Krajicek. O brasileiro e o italiano avançaram na competição com uma vitória por 2 sets a 0 sobre os adversários, após parciais de 6/4 e 7/6 (7/3) em 1h33min de partida.

“Acho que hoje foi um jogão. Todos foram muito bem. E eu consegui jogar muito bem com o Bolelli. Estivemos seguros do começo ao fim, muito decisivos, agressivos quando tinha que ser. Foi um jogo excelente. Fiquei muito feliz com a maneira como joguei, isso é muito bom para mim, e com a vitória. Agora, é seguir adiante da mesma maneira, treinando e acreditando que ainda posso jogar realmente muito no alto nível”, disse o tenista mineiro.

Tiago Monteiro, por sua vez, avançou depois de vencer o georgiano Nikoloz Basilashvili, cabeça número 6 e 35º colocado do ranking. Em jogo que chegou a ser paralisado pela chuva, o brasileiro, atual número 67 do mundo, construiu um triunfo dominante por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.