Melo e sul-africano eliminam favoritos e vão à semifinal na Holanda

Em preparação para o Torneio de Wimbledon, Marcelo Melo venceu mais uma no Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, nesta sexta-feira, e avançou à final. Ele e o sul-africano Raven Klaasen avançaram ao eliminar os principais favoritos ao título, os experientes franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1h28min de confronto.

Na semifinal, Melo e Klaasen vão enfrentar os australianos Matthew Ebden e Max Purcell, que derrotaram a dupla formada pelo monegasco Hugo Nys e pelo francês Edouard Roger-Vasselin por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 10/7.

Com estes bons resultados na grama do torneio holandês, de nível ATP 250, Melo tenta embalar para chegar em alta em Wimbledon, que começa no dia 27 deste mês. O torneio londrino é o seu melhor Grand Slam, onde já fez duas finais e foi campeão em 2017. Na época, alcançou o topo do ranking da ATP.

Nas últimas temporadas, alcançou em Londres as quartas de final, mesmo apresentando queda de rendimento nas demais competições. O atual número 40 do mundo nas duplas tem duas finais na temporada e ainda busca seu primeiro título do ano.