Esporte Meligeni ganha outra no quali do US Open e fica a uma vitória de jogar 1º Grand Slam de simples

Felipe Meligeni está muito perto de concretizar o sonho de se aparecer na chave principal de simples de um Grand Slam. O brasileiro superou o argentino Facundo Bagnis por 6/4 e 6/2 nesta quinta-feira e precisa de somente mais um triunfo no qualificatório para se garantir entre os principais tenistas no US Open.

A missão do brasileiro será ainda mais difícil nesta sexta-feira. Depois de superar o 29º cabeça de chave do qualificatório nesta quinta, agora terá de passar pelo 3º favorito. Meligeni terá pela frente o também argentino Federico Coria, que se garantiu ao deixar pelo caminho o americano Martin Damm Jr com fáceis 6/3 e 6/2.

Depois de bater o sérvio Dalibor Svrcina e o argentino Facundo Bagnis, Felipe Meligeni tenta não ficar no “quase” pela terceira vez seguida em um Grand Slam no ano. O brasileiro também foi até a rodada final do qualificatório de Roland Garros e Wimbledon e acabou amargando a eliminação.

Para se garantir na “decisão” da vaga, Meligeni aproveitou a irritação do adversária com a arbitragem. Impondo seus melhores golpes, quebrou na sétima parcial do primeiro set. Mas o argentino devolveu a quebra. O brasileiro mostrou foco para aproveitar novo break point e depois sacou bem para fazer 6 a 4.

Perder o primeiro set deixou o argentino muito bravo e desconcentrado. E Meligeni aproveitou bem o descontrole do rival para quebrar duas vezes e fechar o segundo set e o jogo em 6 a 2. Sacou no oitavo game e encaixou pontos diretos para celebrar mais um triunfo em Nova York.