Melhor jogador da Eurocopa, Donnarumma é oficializado pelo PSG

Eleito o melhor jogador da Eurocopa, o goleiro Gianluigi Donnarumma foi oficializado nesta quarta-feira como novo reforço do Paris Saint-Germain. O italiano deixou o Milan para assinar contrato de cinco anos com o clube francês, que vem investindo pesado para compor forte elenco para a próxima temporada europeia.

Com vínculo até 30 de junho de 2026, Donnarumma chegou ao PSG sem custos. O novo companheiro de Neymar e Mbappé já estava acertado com o time francês desde o fim da temporada passada. No entanto, as duas partes decidiram esperar pelo fim da Euro para confirmar a transferência. Na terça, ele se despediu do Milan, onde estava desde 2013, indicando o anúncio próximo do PSG, enfim concretizado nesta quarta.

O goleiro italiano tem 22 anos e foi um dos responsáveis pelo boa e surpreendente campanha do Milan na última edição do Campeonato Italiano. A tradicional equipe local terminou em segundo lugar, atrás apenas da Inter de Milão, e garantiu o retorno à Liga dos Campeões. Donnarumma também brilhou com a camisa da seleção italiana na Euro. Na final, pegou dois pênaltis e foi decisivo para o título.

“Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Me sinto pronto para encarar este novo desafio e continuar a crescer aqui. Com o PSG, eu quero vencer o máximo possível e levar alegria para os seus torcedores”, comentou o novo goleiro do time de Paris.

O acerto foi celebrado também pelo presidente e CEO do clube, Nasser Al-Khelaifi. “Estamos felizes em dar as boas-vindas a Gianluigi Donnarumma no Paris Saint-Germain. Queremos parabenizá-lo pelo sucesso na Eurocopa e também por ter sido eleito o melhor jogador do torneio. Sei que Gianluigi vai ter uma calorosa recepção de todos no clube, incluindo seus companheiros de time, estafe e torcedores.”

Com a chegada de Donnarumma, o então titular Keylor Navas deve ir para o banco de reservas no time francês. Outras movimentações na equipe devem acontecer em razão das chegadas de Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi.