Esporte Melhor goleiro do mundo brilha e Aston Villa vence o Chelsea fora de casa

O Aston Villa surpreendeu o Chelsea, nesTe sábado, ao vencer por 2 a 0, na casa do adversário, pelo Campeonato Inglês. Os gols foram de Watkins e McGinn, mas quem se destacou foi o goleiro argentino Dibú Martínez, campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar.

A vitória fez o Aston Villa somar 41 pontos (em 28 partidas) e pular para a nona colocação do Inglês. O Chelsea, com 38, é apenas o 11º. O líder é o Arsenal, com 72 pontos.

Logo aos 6 minutos, Dibú Martínez, eleito melhor goleiro da temporada, salvou em chute à queima-roupa de Mudryk. Aos 18, Watkins aproveitou lançamento longo, uma falha da zaga do Chelsea e, da entrada da área, só teve o trabalho de tocar para encobrir o goleiro Kepa.

Aos 43, o goleiro campeão mundial com a Argentina foi novamente muito bem, ao se esticar em chute colocado de Havertz.

Aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Chelsea estava melhor, John McGinn acertou um belo chute de fora da área no canto esquerdo do gol.

O Chelsea volta a jogar na terça-feira contra o Liverpool, em casa. No mesmo dia, o Aston Villa visitará o Leicester.