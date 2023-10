Meia minimiza disputa por vaga e projeta vitória da Ponte Preta: ‘Batalhar e guerrear’

Com a volta do meio-campista Elvis, que cumpriu suspensão, a Ponte Preta tem uma disputa no setor para o próximo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Novorizontino. Isso porque Gabriel Santiago fez seu primeiro jogo no empate sem gols com o Ituano e virou opção para o técnico João Brigatti na reta final.

O meia de 23 anos pertence ao Vitória e, antes de acertar com a Ponte Preta, estava jogando a Série C pelo Náutico. Ele amenizou o fato de disputar a posição e garantiu que, independente do escolhido, a Ponte jogará pela vitória. “Com certeza a gente vai entrar em campo para ganhar. Independente de quem começar jogando ou não, vamos batalhar e guerrear. Vamos buscar os pontos que são importantes para a gente”, projetou.

Além de Elvis, Brigatti terá o retorno do volante Felipinho, que também cumpriu suspensão e deve retomar a vaga de Ramon Carvalho. Por outro lado, Mailton levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Lateral-direito de origem, ele vem atuando como ponta ofensivo. Assim, o setor pode ser formado com Eliel e Jeh, outro que foi desfalque por suspensão na última rodada.

Uma possível escalação da Ponte Preta conta com Caíque França; Weverton, Fábio Sanches, Edson e Artur; Felipinho, Léo Naldi, Felipe Amaral e Gabriel Santiago; Eliel e Jeh.

Com o empate diante do Ituano, a Ponte Preta perdeu a chance de se distanciar mais da zona de rebaixamento. Está em 16º lugar com 35 pontos, dois a mais do que a Chapecoense, que abre a zona da degola, em 17º, com 33, após derrota para o Sport, por 2 a 1.

O jogo diante do Novorizontino será realizado na sexta-feira, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 34ª rodada. O adversário tem 53 pontos, em sétimo lugar. Depois disso, a Ponte Preta ainda encara Avaí (casa), Tombense (fora), Juventude (fora) e CRB (casa).