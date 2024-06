Meia Ana Vitória sente dores e é cortada da seleção feminina de futebol

O técnico Arthur Elias sofreu uma baixa de última hora na seleção brasileira feminina de futebol. A meio-campista Ana Vitória foi cortada da equipe por problemas físicos e não poderá disputar o segundo amistoso com a Jamaica, na noite desta terça-feira, a partir das 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

De acordo com a CBF, exames mostraram um lesão muscular no glúteo direito da atleta logo após a primeira partida com as jamaicanas, em Pernambuco. A avaliação do departamento médico da seleção é de que Ana Vitória não terá condições de se recuperar a tempo de entrar em campo nesta terça.

Arthur Elias não vai chamar nenhuma jogadora para compor a delegação brasileira para este último jogo da atual Data Fifa. O treinador terá mais um período com a seleção, em julho, entre os dias 8 e 16, para encaminhar a preparação da equipe para a disputa da Olimpíada de Paris-2024.

O futebol feminino terá início na capital francesa antes mesmo da cerimônia de abertura, marcada para o dia 26 de julho. As partidas vão começar no dia 25 e vão até o dia 10 de agosto, véspera do encerramento dos Jogos Olímpicos.