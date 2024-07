Medvedev volta vencer Sinner após cinco derrotas seguidas e avança à semi de Wimbledon

Depois de cinco derrotas consecutivas, o russo Daniil Medvedev voltou a vencer o italiano Jannik Sinner. O 12º encontro entre o quinto do mundo e o líder do ranking aconteceu nesta terça-feira nas quartas de final de Wimbledon. Após exatas 4 horas, Medvedev marcou 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (7/9), 6/4, 7/6 (7/4), 2/6 e 6/3.

Entre as vitórias seguidas de Sinner está a virada na final do Aberto da Austrália, em janeiro, quando Medvedev vencia por 2 sets a 0. O confronto direto marca agora 7 vitórias do russo contra 5 de Sinner. Com o triunfo, Medvedev igualou sua campanha de 2023 e segue em busca de seu segundo título de Grand Slam (foi campeão do US Open em 2021).

“Você não consegue vencer Jannik com facilidade. Em um momento, ele não estava se sentindo bem, mas eu sabia que isso poderia mudar”, afirmou Medvedev, referindo-se ao segundo set, quando a partida ficou parada por mais de dez minutos para atendimento ao italiano. “Você quer fazê-lo sofrer um pouco mais, no bom sentido”, completou.

O adversário de Medvedev por vaga na final de Wimbledon será o vencedor do confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz, que defende o título, e o americano Tommy Paul, que se enfrentam nesta terça-feira. Já Sinner não conseguiu defender os pontos conquistados pela semifinal do ano passado, mas vai se manter no topo do ranking.

ZEBRA LEVA VIRADA

Atual 123ª do mundo, a neozelandesa Lulu Sun foi eliminada nesta terça-feira nas quartas de final de Wimbledon pela croata Donna Vekic. Após 2 horas e 8 minutos de confronto, Vekic saiu vitoriosa por 2 a 1 (5/7, 6/4 e 6/1). Sun passou pelo qualificatório e buscava se tornar a segunda tenista nesta condição a chegar em uma semifinal em Wimbledon.