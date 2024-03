Medvedev vira após lesão de Tommy Paul e reencontra Alcaraz na final de Indian Wells

Daniil Medvedev reencontrará Carlos Alcaraz na decisão do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. De forma dramática, ele venceu Tommy Paul por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 7/6 (7/3) e 6/2, em 2h23min de partida. O americano acabou torcendo o tornozelo durante o confronto e não conseguiu superar as dores para chegar à final. Com isso, acabou eliminado.

Contra Alcaraz, o russo tem a chance de conquistar o último Masters de quadra dura, já que ele venceu em Cincinnati (2019), Xangai (2019), Paris (2020), Canadá (2021) e Miami (2023). Esta também é a décima decisão de nível 1000 de Medvedev. No ano passado, foi superado pelo próprio espanhol, que chega à final após bater Jannik Sinner por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.

Medvedev e Alcaraz já se enfrentaram em cinco oportunidades, com três vitórias do espanhol, inclusive no ano passado, quando bateu o rival por 6/3 e 6/2 para ficar com o título de Indian Wells. A decisão está marcada para este domingo, às 18h (horário de Brasília).

Motivado a dar o troco após sofrer duas derrotas para Medvedev (Roland Garros e Pequim), Paul não deu a menor chance ao russo no primeiro set e foi devastador, vencendo por 6/1.

O troco veio no set seguinte, quando Medvedev chegou a abrir 4/0 de vantagem. No entanto, o americano resolveu complicar a vida do seu adversário, reagiu e empatou por 5/5. O americano evitou dois set-points e conseguiu levar o jogo para o tie-break. O duelo estava empatado por 3/3, mas Paul torceu o tornozelo e viu o russo fechar por 7/3.

Apesar da lesão, Paul não jogou a toalha e atuou no sacrifício até o fim, após receber atendimento médico. Sem conseguir se livrar das dores e com os movimentos prejudicados, acabou sendo superado pelo russo, que fechou o terceiro set sem sustos, por 6/2.