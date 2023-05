Medvedev vence Rune e conquista o 1º título de Master 1000 no saibro

Daniil Medvedev colocou um ponto final no seu pesadelo e enfim conquistou o seu primeiro Master 1000 no saibro. Neste domingo, o russo derrotou o jovem dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 0, com duplo 7/5, para ser campeão em Roma.

O jogo, que estava previsto para as 11h, foi adiado por algumas horas por causa das chuvas que estão castigando a Itália e chegou até cancelar o Grande Prêmio da Emilia Romagna da Fórmula 1, que aconteceria neste final de semana.

Medvedev confirmou a boa fase ao conquistar o 20º título da carreira, o quinto da temporada, e o primeiro do saibro. Antes do torneio, o russo nunca havia vencido um jogo sequer em Roma.

“Eu sempre acreditei muito em mim mesmo para chegar a essa conquista, mas nunca pensei em conquistar um Master 1000 no saibro, pois não é um piso que me agrada. Só que nunca desisti, sempre continuei tentando e trabalhando duro para chegar até aqui. Eu não me senti tão bem em Madri e em Monte Carlo, mas aqui eu me senti incrível nos treinos. Foi bom ter vencido os melhores e ter sido campeão. Pode ser o começo de uma bela amizade com o saibro”, disse Medvedev, que reassumirá o segundo lugar no ranking da ATP.

Já Rune, de apenas 20 anos, fez história por passar por grandes adversários como Novak Djokovic e Casper Ruud. Sétimo do ranking da ATP, ele vinha de sete vitórias contra top 5 e chegou a ser vice-campeão em Monte Carlo, perdendo para Rublev.

“Preciso parabenizar o meu rival, que está jogando muito bem nesta temporada. Parabéns por ele ter vencido o primeiro torneio no saibro e agradeço a todos que torceram por mim. Eu amo tudo na Itália e foi uma grande semana”, afirmou Rune.

A disputa entre duas surpresas no saibro foi equilibrada. No primeiro set, Daniil Medvedev e Holger Rune confirmaram todos os serviços. Com exceção do último, no qual o russo conseguiu levar a melhor e largar na frente.

No segundo set, Rune quebrou um serviço logo de cara e chegou a abrir 2 a 0 de vantagem. Para virar para 3 a 2, Medvedev precisou converter 12 dos próximos 15 pontos possíveis. O dinamarquês, no entanto, reagiu e chegou a ficar na frente novamente por 5 a 3.

Mas o dia era mesmo de Daniil Medvedev. O russo se aproveitou de erros do rival, que mostrou muito nervosismo na etapa final, e voltou a empatar a partida.

Com a moral elevada, Medvedev confirmou o serviço e forçou à quebra de Rune, que evitou o primeiro Match Point, mas não conseguiu impedir o primeiro título do russo no saibro.