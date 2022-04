Medvedev e Alcaraz vencem por 2 sets a 0 e vão às oitavas em Miami

Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz confirmaram o favoritismo contra Pedro Martinez e Marin Cilic, respectivamente, e garantiram classificação para as oitavas de final do ATP 1000 de Miami nesta segunda-feira.

Medvedev buscou uma vitória tranquila sobre o espanhol Pedro Martinez, que terminou com parciais de 6/3 e 6/4 e 1h23 de duração. O tenista russo segue sem perder qualquer set nesta competição.

O caminho de Medvedev nas oitavas de final será contra Jenson Brooksby, que conquistou uma vitória heroica por 2 sets a 1 nesta segunda-feira contra o espanhol Roberto Bautista Agut, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4. No terceiro set, o norte-americano chegou a estar perdendo por 4 games a 0 e venceu seis games consecutivos para conquistar a virada sobre o espanhol.

Semifinalista no Indian Wells, Carlos Alcaraz segue conseguindo vitórias expressivas. O jovem espanhol fez um jogo de gerações sobre o croata Marin Cilic e venceu por 2 sets a 0 com parciais duplas de 6/4. Alcaraz não teve nenhum serviço quebrado na partida e quebrou um serviço do adversário em cada set para buscar a classificação.

Atual campeão do torneio, o polonês Hubert Hurkacz confirmou o favoritismo contra o russo Aslan Karatsev, com vitória por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3. O polonês terá pela frente o sul-africano Lloyd Harris, que venceu o japonês Yoshihito Nishioka por 2 sets a 1. O jogo terminou com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/5.

Campeão do Indian Wells, Taylor Fritz fez jogo equilibrado, mas se classificou contra Tommy Paul. Mais constante no jogo, Fritz conseguiu a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4 e manteve a ótima fase.

OSAKA E SWIATEK CONFIRMAM FAVORITISMO

A incrível fase de Swiatek continua. A número 1 do mundo derrotou a norte-americana Cori Gauff com uma vitória expressiva por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h16 de jogo. A polonesa chega a 15 vitórias consecutivas. Após os títulos em Doha, no Catar, e em Indian Wells, nos Estados Unidos, a tenista vai em busca de mais um troféu no WTA de Miami.

Quem também seguiu adiante e está nas quartas de final é a japonesa Naomi Osaka, que eliminou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0 em 1h32 de partida. As parciais foram de 6/3 e 6/4. A asiática terá pela frente a norte-americana Danielle Collins, que passou por Ons Jabeur nesta segunda-feira, com parciais de 6/2 e 6/4.

Ainda nesta segunda-feira, a suíça Belinda Bencic eliminou Aliaksandra Sasnovich. Já a australiana Daria Gavrilova passou pela italiana Lucia Bronzetti.