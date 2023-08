Medvedev avança às quartas em Toronto e Ruud é surpreendido; chuva suspende jogo de Swiatek

A chuva e o vento vêm atrapalhando os jogos no Canadá. Tanto em Toronto, no masculino, quanto em Montreal, no feminino, as condições climáticas adversas estão se transformando em um oponente a mais para os tenistas. Nesta quinta-feira, Iga Swiatek teve seu jogo paralisado após 1 a 1 com Karolina Muchova, enquanto Casper Ruud acabou surpreendendo e caindo. Já Daniil Medvedev comprovou seu favoritismo.

Segundo favorito em Toronto com a ausência de Novak Djokovic – optou por descansar antes de Cincinnati -, Medvedev encarou o italiano Lorenzo Musetti, 16º cabeça de chave, e se impôs, com duplo 6 a 4, se garantindo nas quartas de final.

Mesma sorte e precisão não teve Casper Ruud, terceiro favorito. O norueguês travou grande batalha com o espanhol Alejandro Davinovich Fokina, por 3h03, e acabou caindo no tie-break do terceiro set, parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/7 (4/7).

Destaque, ainda, para o triunfo do americano Mackenzie McDonald sobre o canadense Milos Raonic, em jogo rápido e decidido em somente 71 minutos, com duplo 6/3. O próximo rival será justamente Davinovich Fokina.

CHUVA ATRAPALHA RODADA DO FEMININO

Na abertura das partidas femininas em Montreal, a americana Jessica Pegula aproveitou enquanto a chuva não veio forte e passou pela italiana Jasmine Paolini, que havia avançado após abandono de Madison Keys. A quarta cabeça de chave fez 6/4 e 6/0 para se garantir às quartas de final.

Iga Swiatek x Karolina Muchova veio a seguir. Era o duelo de duas tenistas eliminadas em 2022 pela vice-campeã Bia Haddad. A checa fez 6/1 no primeiro set, mas a líder do ranking reagiu e empatou com 6/4. Ao término do segundo set, a direção suspendeu o jogo das oitavas por causa da chuva. A partida da russa Daria Kasaktina contra a checa Marie Bouzkova parou antes, com 6/3 e 2/1.