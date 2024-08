Medina e Italo garantem vaga nas oitavas de final em Fiji; Yago vai disputar a repescagem - O Liberal

Gabriel Medina e Italo Ferreira se garantiram, nesta quarta-feira, nas oitavas de final da nona etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Cloudbreak, em Fiji, que é classificatória para o Finals, em Trestles, entre os dias 6 e 14 e setembro, quando se reunirão os cinco melhores do ranking em busca do título mundial. Yago Doria vai disputar a repescagem.

Medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024, Medina (17,67) contou com boas ondas, ao contrário da semifinal olímpica e deu show, não tendo problemas para eliminar Crosby Colapinto (9,96) e Connor O`Leary (8,54). O tricampeão mundial chegou para a etapa em oitavo lugar no ranking e precisa de um bom resultado para ficar entre os cinco primeiros.

Quarto colocado no ranking, Italo Ferreira (10,07) teve de se esforçar mais para superar Leonardo Fioravanti (8,56) e Ramzi Boukhiam (3,66). Já Yago Doria (11,03) , sexto do mundo, teve uma bateria muito disputado, mas acabou levando a virada do americano Jake Marshall (11,93). Liam O’Brien ficou com 9,00. Agora o brasileiro vai tentar seguir na competição ao disputar a repescagem.

Outras baterias: Jack Robinson 11,00 x Ryan Callinan 10,83 x Imaikalani DeVault 7,90; Barron Mamiya 10,20 x Griffin Colapinto 9,83 x Kelly Slater 7,07; John John Florence 14,57 x Tevita Gukilau 6,97 x Kanoa Igarashi 6,80; Ethan Ewing 12,04 x Cole Houshmand 11,67 x Seth Moniz 5,67 e Rio Waida 12,83 x Jordy Smith 12,13 x Matthew MacGillivray 7,74.