Medina e Italo estão fora da etapa do México do Circuito Mundial de surfe

Gabriel Medina e Italo Ferreira foram eliminados, nesta quinta-feira, nas quartas de final da etapa do México do Circuito Mundial de surfe, em Barra de la Cruz. Os dois perderam para os compatriotas Deivid Silva e Mateus Herdy, respectivamente.

Atual número 1 do mundo e já garantido no WSL Finals, Medina foi superado por Deivid Silva por 15.34 a 13.14. Já Italo Ferreira, atual campeão mundial e olímpico, caiu na mesma fase da competição para o catarinense Mateus Herdy por 16.54 a 15.43.

Na semifinal, nesta sexta-feira, Deivid vai encarar o italiano Leonardo Fioravanti, que superou o norte-americano Conner Coffin por 15.73 a 14.24. Já Mateus Herdy encara o australiano Jack Robinson, que venceu o porto-riquenho Frederico Morais por 14.06 a 12.60.

As baterias decisivas masculina e feminina estão previstas para acontecer nesta sexta-feira, segundo a previsão da WSL. A primeira chamada será às 9h15 (horário de Brasília).

Na semana passada, Medina anunciou que não irá a próxima etapa do Circuito Mundial, no Taiti, porque ainda não se vacinou contra a covid-19. Mesmo com a ausência, o bicampeão mundial já está garantido na etapa final da temporada, na Califórnia, que reunirá apenas os cinco primeiros colocados do ranking. Medina é o líder até aqui, com 46.720 pontos. Italo ocupa a segunda colocação, com 33.555. Vice-líder do ranking mundial, o potiguar está muito perto de garantir vaga na etapa final de 2021.