Medina, Dora e Italo avançam às oitavas em Saquarema; Pupo e Chumbinho caem na repescagem

Principais brasileiros na luta pelo título da atual temporada do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora estrearam bem em casa. O trio ganhou suas baterias na etapa de Saquarema, no Rio, avançando direto às oitavas de final. Já Samuel Pupo e João Chianca, o Chumbinho, caíram na repescagem.

Em crescimento nas últimas etapas e principal nome do País na luta para estar no Finals, em Trestles, na Califórnia, Gabriel Medina dominou a bateria 6, avançando com 14,93 pontos, diante de 12,60 de Rio Waida, da Indonésia, e 6,87 do italiano Leonardo Fioravanti.

Os brasileiros, além de estarem em casa, ainda tinham enorme apoio da torcida, que lotou a praia para incentivar os surfistas nacionais. E logo depois de celebrarem a classificação de Medina, viram Italo Ferreira também dar show na bateria 7.

Com duas belas ondas nas últimas tentativas, o brasileiro desbancou o americano Crosby Colapinto (13,94 pontos) e o australiano Liam O’Brien (8,50) ao buscar a virada e se garantir com 14,50. Yago Dora fechou a fase classificatória com 13,60 diante de 11,33 do sul-africano Matthew McGillivray e 7,73 do americano Jake Marshall.

João Chianca e Samuel Pupo ficaram em último em suas baterias e acabaram na repescagem. E caíram diante de rivais complicados. Em busca de ritmo para Paris-2024, Chumbinho teve pela frente o líder do Circuito Mundial, o havaiano John John Florence, e não impôs resistência, caindo com 12,34 a 7,13. Pupo caiu diante do ex-líder, o americano Griffin Colapinto, e também se despediu, com 12,50 a 11,97.

Na repescagem do feminino, o Brasil também não deu sorte. Tainá Hinckel caiu diante da líder Caitlin Simmers e, apesar da dura disputa, acabou se despedindo com 12,50 a 12,00. Já Sofia Medina, irmã de Gabriel Medina, se despediu ao cair diante da costa-riquenha Brisa Hennessy com 8,50 a 6,60.