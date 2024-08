Esporte Medalhistas de pratas com EUA no vôlei feminino sofrem acidente de carro: ‘Poderia ser pior’

Medalhistas de prata com os Estados Unidos no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Jordan Larson e Micha Hancock sofreram um acidente de carro, ainda na capital francesa, logo após uma comemoração da equipe americana por ter subido no pódio na segunda posição, apenas atrás da Itália, que ficou com o ouro.

O acidente ocorreu quando elas estavam voltando para o hotel em que estavam hospedadas, quando o motorista, de um carro de aplicativo bateu em um poste. Elas sofreram algumas lesões, principalmente no rosto, mas passam bem.

“Certo, pessoal, aqui estou. Acidente de carro após a conclusão de Paris-2024. Meu motorista do Uber bateu em um poste quando estávamos a caminho do hotel depois de uma noite de comemoração da equipe. Ainda bem que a Larson estava lá. Ela cuidou de mim. As coisas acontecem rápido. Cuidem de vocês e de seus familiares. Utilizem cinto de segurança. Definitivamente, saio dessa feliz por estar viva. Sofri algumas lesões, mas me recuperarei delas em meses. Meu médicos estão cuidando de mim”, disse Hancock, que postou uma foto com os olhos inchados e roxos.

Já Larson fez um vídeo para passar tranquilidade aos fãs e familiares. Diferente da companheira de equipe, que chegou a ser levada para o hospital, ela apenas sofreu uma leve escoriação no rosto.

“Quero agradecer o carinho dos meus fãs e amigos que me enviaram várias mensagens de apoio. Agradeço por estar bem, assim como a Hancock. As coisas poderiam ter sido piores”, afirmou.

A seleção dos Estados Unidos foi responsável por tirar a equipe brasileira do caminho do tão sonhado ouro em Paris. Após um confronto muito equilibrado, a equipe de Larson e Hancock venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15. Mais tarde, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães ficaram com a medalha de bronze após derrotarem a Turquia.

Já na decisão, os EUA não tiveram a mesma atuação e acabou sendo atropelada pela Itália por 3 sets a 0, no entanto, acabou sendo suficiente para que ficassem com a medalha de prata, que ajudou a equipe americana ficar na liderança do ranking de medalhas em Paris.