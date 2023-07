Esporte McLaren festeja 1ª fila no GP da Inglaterra e brinca com pole de Verstappen: ‘estraga tudo’

A corrida de classificação do Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, na manhã deste sábado, foi um grande show da McLaren dentro de casa. A equipe inglesa por muito pouco não garantiu a pole e só foi superada pela Red Bull de Max Verstappen na última volta, já sob a bandeira quadriculada. Ainda assim, a escuderia garantiu Lando Norris e Oscar Piastri em segundo e terceiro do grid de largada, respectivamente.

Contente com o P2 para a corrida de domingo, o britânico Lando Norris brincou com a pole conquistada por Verstappen na última volta, que lhe tirou a oportunidade de festejar, dentro de casa, a primeira posição do grid. “Não poderíamos ter tido um resultado melhor hoje, exceto pelo Max (Verstappen), de novo. Ele estraga tudo! Mas o resto foi incrível, então um grande agradecimento a todos da equipe”.

“Eu pude ouvir Zak Brown (chefe da equipe) pelo rádio na volta de entrada, o que foi a melhor coisa de todas. É ótimo para mim, mas também para nós dois (Oscar Piastri), ficar em segundo e terceiro, foi incrível para toda a equipe”, completou Norris. O britânico foi pole no Q1 deste sábado e chegou a liderar o Q2. No Q3 ficou muito perto da primeira posição, mas Verstappen foi 0,2s mais rápido no final.

Oscar Piastri, P3 no grid de largada, também celebrou o resultado deste sábado: “Agora temos as novas peças em nossos carros e elas estão funcionando muito bem, então não posso agradecer o suficiente à equipe por continuar pressionando. De onde estávamos no início da temporada até onde estamos agora, demos um passo enorme na direção certa”.

A McLaren tem a oportunidade de buscar o pódio dentro de casa no domingo. A largada do GP da Inglaterra está marcada para as 11 horas.