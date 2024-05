Mbappé passa em branco, mas PSG vence Lyon e conquista o 14º título da Copa da França

O Paris Saint-Germain conquistou o 14º título da Copa da França de sua história ao derrotar o Lyon, neste sábado, por 2 a 1, no estádio Pierre Mauroy, em Lille. Cotado no Real Madrid, Mbappé passou em branco, mas pode ter se despedido do clube com mais uma conquista. No seu currículo tem 308 jogos, 256 gols e 108 assistências, além de 15 troféus.

Com o título, o PSG se isola ainda mais como o maior vencedor do torneio, abrindo quatro de vantagem para o Olympique de Marselha, com dez. O Lyon, por sua vez, continua com cinco, a última em 2012.

O PSG vem sendo, inclusive, uma ‘pedra no sapato’ do Lyon. Nas últimas cinco finais, perdeu todas: duas Copas da Liga, duas Supercopas da França e, agora, a Copa da França.

O duelo ficou marcado também por uma confusão antes da bola rolar. Torcedores de ambas as equipes entraram em conflito em uma das rodovias próximas a Lille, na estação de pedágio de Fresnes-lès-Montauba. Segundo a polícia local, mais de 20 pessoas ficaram feridas e um ônibus pegou fogo.

“A ação da polícia permitiu encerrar os confrontos. 18 ônibus de torcedores parisienses retornaram a Lille. Os torcedores do Lyon (envolvidos na briga) também foram excluídos da final. Bombeiros e ambulâncias estão no local”, disse uma nota emitida pela prefeitura.

O jogo começou quente com o goleiro brasileiro Lucas Perri fazendo uma linda defesa, na tentativa de Barcola, logo de cara. Foi o PSG, no entanto, que abriu o marcador, aos 22 minutos. Nuno Mendes cruzou na segunda trave, Perri falhou e Dembélé apareceu livre para estufar as redes.

O gol animou o PSG, que passou a dominar a partida. Mbappé era o jogador mais perigoso da equipe, mas o atacante francês acabou passando em branco. Quem ampliou foi Fabián Ruiz. Aos 34, ele recebeu belo cruzamento de Dembélé e só precisou desviar de cabeça para fazer 2 a 0.

O Lyon só foi reagir no segundo tempo. Aos nove, após cobrança de escanteio, O’Brien deu uma sobrevida ao time, que esboçou uma pressão no PSG. No entanto, o atual campeão francês não demorou para retomar o domínio da partida e ficar mais perto do terceiro gol do que sofrer o empate.

Nos minutos finais, o Lyon foi com tudo em busca do empate e transformou a partida em ataque contra a defesa. O PSG se comportou muito bem defensivamente e conquistou confirmar mais um título da Copa da França na sua história.