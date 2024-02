Mbappé já assinou com o Real Madrid e ‘briga’ por número de Vini Jr. pode motivar crise

Na última semana, o jogador da seleção francesa informou a Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que não vai ficar no clube

Mbappé será jogador do Real Madrid. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o contrato com o clube já foi assinado. O vínculo vai durar cinco anos. A transferência não terá custo para a equipe espanhola, já que o atacante não renovará o contrato com o Paris Saint-Germain. Na última semana, o jogador da seleção francesa informou a Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que não vai ficar no clube ao fim da temporada europeia, que acaba em junho. Grandes veículos de imprensa franceses, como L’Équipe e RMC Sports, confirmaram a informação.

O Marca informou que Mbappé até recebeu propostas de outros clubes, mas não teve interesse em ouvi-las por já estar decidido pelo Real Madrid. Ainda não se sabe qual será o salário do astro, mas é esperado que seja o mais alto do elenco. Mesmo assim, a quantia será menor do que o que era pago ao jogador na França.

Caso renovasse com o PSG, ele receberia mais 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na cotação atual). Isso foi acertado na renovação do craque com o clube feita em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões) em luvas, além de 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria mais luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões).

DISPUTA PELA CAMISA 7 JÁ SERIA MOTIVO DE CRISE COM VINI JR.?

Desde o começo da temporada, Vini Jr. passou a usar a emblemática camisa 7 no Real Madrid. Antes, ele vestia a 20. Na mesma atualização, Rodrygo trocou a 21 pela 11. Agora, com Mbappé, uma nova mudança pode acontecer na numeração.

O francês, que usa a 7 no PSG e a 10 pela seleção, teria três opções de numeração, segundo o jornal espanhol As: 7, 9 ou 10. A número 7 tem grande peso por ter sido usada por Raúl e Cristiano Ronaldo. A camisa 9 está livre desde a saída de Benzema. Entretanto, Endrick também chega no Real Madrid no meio de 2024 e pode reivindicar o número. Já a número 10, utilizada por Modric atualmente, pode ficar livre a partir do fim da temporada.

Caso o francês queira evitar disputas em sua chegada, ele poderá optar pela 77, sem dono. Outra opção é a 43. Quando Dudu retornou ao Palmeiras e Rony utilizava a 7 no time de Abel Ferreira, o atacante vestiu a 43 pela soma dos algarismos ser o número preferido.

CARREIRA METEÓRICA

Mbappé foi revelado pelo Mônaco em 2016. Um ano depois, o francês foi para o PSG por empréstimo de uma temporada, antes de ter o vínculo comprado em definitivo por R$ 1,5 bilhão na cotação da época (418 milhões de euros). Ao todo, são 290 partidas pelo PSG, com 243 gols e 105 assistências. O atacante venceu quase tudo pelo time parisiense e ainda tenta erguer o troféu da Liga dos Campeões nesta temporada, obsessão do clube francês.

Pela seleção francesa, Mbappé venceu a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, como protagonista. Ele repetiu o papel principal na edição no Mundial de 2022, no Catar, marcando três gols na decisão contra a Argentina e se tornando o maior artilheiro em finais de Copas. Os franceses acabaram sendo derrotados pelo time de Messi nos pênaltis após um eletrizante 3 a 3.