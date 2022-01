Esporte Mbappé despista sobre interesse do Real Madrid: ‘Estou 100% concentrado no PSG’

O francês Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, continua sendo alvo de muitas especulações sobre seu futuro, principalmente podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. Ainda assim, segue como alvo do Real Madrid para as próximas janelas de transferências. Nesta quarta-feira, despistou sobre o assunto e afirmou estar focado em conquistar títulos com o PSG.

“Responderei sobre meu futuro dizendo que na segunda metade da temporada devo me concentrar no campo, no futebol. Isso é o mais importante, pois é quando se ganham títulos. Acredito que não é momento para falar de mim. Todos sabem que sou um grande jogador e, como tal, meu trabalho é para ser falado em campo. O tempo passa, mas minha prioridade não é falar sobre o futuro”, afirmou Mbappé em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Vale lembrar que o Real Madrid tentou a contratação de Mbappé na janela de transferências internacionais passada, em agosto, mas seu clube decidiu fazer jogo duro para liberar o atacante.

“A certa altura a situação terá de ser resolvida porque o tempo passa, mas de momento o futuro não é a minha prioridade. Não irei a Madri em janeiro, estou empenhado em dar 100% com o PSG por respeito ao clube, aos torcedores, aos meus companheiros e a mim nos próximos meses”, acrescentou sobre o interesse do Real Madrid, descartando sua saída em janeiro.

Além disso, Mbappé valorizou jogar no Paris Saint-Germain junto com o brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi. “Jogar com eles é uma oportunidade incrível para mim, estou ansioso para a volta do Neymar porque acho que podemos fazer grandes coisas com ele na segunda metade da temporada. Todos esperam maravilhas quando você tem jogadores desse nível”, disse.

Mbappé afirmou que tem o interesse de conquistar o inédito título da Liga dos Campeões da Europa para o Paris Saint-Germain nesta temporada. O time comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino encara o Manchester United nas oitavas de final da competição. Além disso, também busca vencer o Campeonato Francês e a Copa da França.