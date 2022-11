Mbappé decide, faz história e França bate Dinamarca para avançar às oitavas

Mbappé marcou dois na vitória da França e garantiu a vaga na próxima fase - Foto: THANASSIS STAVRAKIS - ASSOCIATED PRESS - ESTADÃO CONTEÚDO

Com o brilho do seu principal jogador, a França mostrou novamente que é uma das favoritas da Copa do Mundo ao vencer a Dinamarca por 2 a 1 pelo Grupo D da Copa do Mundo, neste sábado. Autor dos dois gols da vitória, Kylian Mbappé passou Thierry Henry como o segundo maior artilheiro da França em Mundiais, com sete gols, atrás apenas de Just Fontaine, com 13. Ele é o artilheiro da Copa do Catar, com três, ao lado do equatoriano Enner Valência.

O segundo triunfo no Catar levou os franceses aos seis pontos, na liderança isolada da chave. A Austrália ocupa o segundo posto, com três, após vencer a Tunísia por 1 a 0, no começo deste sábado. Dinamarqueses e tunisianos têm um ponto cada. As três seleções ainda têm chances de classificação.

Com um ataque dinâmico e de velocidade, os franceses tiveram uma atuação condizente com o status de atual campeã mundial. O jogo começou equilibrado, como já era esperado. Os franceses eram mais agressivos com a bola e quase abriram o placar no início. Por cima, Varane e Rabiot quase marcaram de cabeça.

Foram muitas as chances de gol criadas pela equipe francesa, que pecou na falta de capricho nas finalizações. Organizada, a Dinamarca não conseguia levar perigo, apesar de ocupar o campo de ataque e deixou de finalizar na primeira meia hora de partida

Com a boa atuação, o elenco da França mostrou novamente que é, de fato, um dos melhores do mundo, apesar dos oito desfalques por lesão nos últimos meses. Benzema, Kanté, Pogba, Nkunku, Kimpembé, Maignan, Kamara e Lucas Hernández viraram baixas no time’. Foram 12 finalizações só no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a tônica da primeira etapa se repetiu. Os franceses voltaram a ser mais perigosos quando tinham espaço para atacar. Aos 15, Mbappé tabelou com Theo Hernandez pela esquerda e chutou para abrir o placar. Foi o segundo gol do craque francês na Copa do Catar.

Quando tudo parecia tranquilo para a França, a Dinamarca empatou Em cobrança de escanteio que contou com desvio, o zagueiro Christensen mandou para a rede e igualou o placar.

O segundo tempo foi animado, com as equipes buscando o segundo gol, mas desperdiçando boas oportunidades. Mas o talento individual francês está em nível superior ao dinamarquês. Griezmann cruzou com precisão e Mbappé, mais uma vez, colocou a França na frente, ao marcar de coxa. A seleção do técnico Didier Deschamps dá mostras de que vai longe na Copa, como já era esperado.

FICHA TÉCNICA: FRANÇA 2 X 1 DINAMARCA

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane (Konaté), Upamecano e Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann (Fofana), Dembélé (Coman), Mbappé e Giroud (Thuram). Técnico: Didier Deschamps.

DINAMARCA: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Christensen, Kristensen (Bah), Hojbjerg, Eriksen, Maehle, Lindstrom (Norgaard), Cornelius (Braithwaite), Damsgaard (Dolberg). Técnico: Kasper Hjulmand.

GOLS: Mbappé, aos 15 e aos 39, e Christensen, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Christensen, Cornelius, Koundé.

ÁRBITRO: Szymon Marciniak (Polônia).

RENDA: Não disponível.

PÚBLICO: 42.860 pagantes.

LOCAL: Stadium 974, em Doha, no Catar.