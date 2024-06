Mbappé comemora acerto com o Real Madrid por cinco temporadas: ‘Um sonho se tornou realidade’

Kylian Mbappé sempre se esquivou sobre a possibilidade de estar fechado com o Real Madrid. Mostrou respeito ao antigo clube, o Paris Saint-Germain, e também à futura casa, evitando tumultuar o ambiente antes da final da Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira, o atacante usou as redes sociais para quebrar o silêncio e mostrar, em três idiomas, toda a sua felicidade com o acerto.

Sonho antigo do presidente Florentino Pérez, Mbappé já poderia ter acertado bem antes. Mas o PSG dificultou o acordo em janelas de transferências anteriores, fazendo o astro cumprir o contrato que havia assinado com os franceses. Agora, ele assinou por cinco temporadas.

“Um sonho se tornou realidade. Muito feliz e orgulhoso por fazer parte do meu clube dos sonhos, Real Madrid. É impossível explicar o quanto me sinto feliz e entusiasmado neste momento. Mal posso esperar para ver vocês, Madridistas, e obrigado pelo seu incrível apoio. Vamos, Madri!”, postou Mbappé, em espanhol, francês e inglês.

E o jogador ainda utilizou fotos da infância para revelar que realmente era um apaixonado pelo Real Madrid. Ele usou imagens nas quais está vestido com o agasalho do clube merengue e outra ao lado do então ídolo, Cristiano Ronaldo, na época em que o português brilhava no clube merengue.

Mbappé desembarca em uma equipe em festa pela 15ª conquista da Liga dos Campeões e pronto para realizar outro sonho, que é o de também ganhar a principal competição europeia de clubes. Antes da apresentação, ele defende seu país na Eurocopa. Mas já sabe que, a pedido dos espanhóis, não estará nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 para participar da pré-temporada.